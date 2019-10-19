Суббота, 19 Октября 2019 14:43

АрмИнфо.В зимнем саду фешенебельной гостиницы Гранд Отель в самом центре Еревана состоялся торжественный прием, посвященный Дню независимости Туркменского государства, организованный посольством Туркменистана в Армении.

Поприветствовав гостей, посол Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязов подчеркнул, что 28 лет назад с провозглашением независимости была заложена основа демократического, правового и светского государства, и что независимость продемонстрировала всему миру единство и сплоченность, высокое достоинство, патриотизм, миролюбие и дружественность туркменского народа. При этом он добавил, в Туркменистане под мудрым руководством Лидера нации двигаются вперед под девизом "Государство для человека" и во всех сферах нейтрального Туркменистана проводится огромная работа в этом направлении главной целью которого - мир, согласие и благополучие во всем мире и в каждом доме.

В тоже время, посол подчеркнул, что на качественно новый уровень выведены отношения с другими государствами мира, основанные на принципах добрососедства, гуманизма, миролюбия и дружбы, а также обособил туркмено-армянские отношения. Было подчеркнуто, что в настоящее время два суверенных государства успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также и в рамках международных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках авторитетных международных организаций.

Тепло поздравив собравшихся с праздником, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян подчеркнул, что Туркменистан является важным партнером для Армении, с которым она имеет крепкие исторические связи. Кочарян отметил, что между двумя странами существует политический диалог на самом высоком уровне, который нуждается в постоянном укреплении и использовании в разных направлениях. Заместитель главы внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что развитие торгово-экономических связей имеет большое значение в многосторонней повестке Армении и Туркменистана, и необходимо постоянно искать новые пути дальнейшего расширения экономического сотрудничества и реализации потенциала в этой области. Со слов армянского дипломата, наши страны также развивают эффективное сотрудничество в области культуры, науки и образования. В завершении своего выступления Кочарян выразил надежду, что армяно-туркменское сотрудничество, основанное на взаимном доверии, уважении и дружбе между народами двух стран, будет и впредь развиваться и крепнуть.

По случаю знаменательного праздника поздравить хозяев праздника в этот вечер собрались вице-спикер Национального собрания РА Ваге Энфиаджян и депутаты, представители правительства, разных министерств и ведомств, дипломаты Министерства иностранных дел, руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, а также, бизнесмены, деятели культуры, представители научной интеллигенции страны, журналисты, представители средств массовой информации.

Гостям торжественного приема также было предложено угощения из туркменского дастархана.