Пятница, 18 Октября 2019 18:36

АрмИнфо. Азербайджанские хакеры взломали сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Хакеры выложили на сайте премьера видео выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе форума "Валдай-2019". Данная новость озаглавлена “Карабах это Азербайджан, и восклицательный знак”. На сайте хакеры оставили имя хакерской группы "Anti-armenia Team".

Отметим, что данное заявление Алиев сделал в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Премьер Армении в Степанакерте заявил: “Арцах - это Армения и точка”. В ответ на данное заявление, в ходе своего выступления на заседании Валдайскго клуба в Сочи сказал: "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак".