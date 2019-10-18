Пятница, 18 Октября 2019 18:21

АрмИнфо. Судьи Конституционного суда Армении выступили с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг председателя КС Грайра Товмасяна и членов его семьи.

В заявлении, в частности, отмечается, что судьи КС следят за развитием событий, связанных с главой Конституционного суда Грайром Товмасяном и членами его семьи. В заявлении также отмечается, что, при необходимости, судьи выступят со своими оценками. Под данным заявлением подписались 7 из 9 судей КС, в частности- Альвина Гюлумян, Аревик Петросян, Арман Диланян, Грант Назарян, Ашот Хачатрян, Араик Тунян и Феликс Тохян. Примечательно, что к заявлению не присоединился судья КС Ваге Григорян.

В тоже время с заявлением в связи с данной ситуацией выступил руководитель Общественного совета, первый премьер-министр независимой Армении Армении Вазген Манукян. Он, в частности, отметил: "Если наше государство решило следовать формуле "цель оправдывает средства", и наш народ согласен с данной концепцией, то это самый короткий способ сделать государство несправедливым и уничтожить его. Решение за вами, дорогие соотечественники. Действия, осуществляемые в отношении Грайра Товмасяна и членов его семьи, является еще одним шагом в данном направлении", - подчеркнул Манукян.

Он отметил, что раньше недовольство КС было связано с тем, что данный суд выполнял волю президента. А сейчас, в стране сложилась беспрецедентная ситуация, когда Конституционный суд, работает так, как того требует Конституция, и руководствуется законами, а не указаниями властей. "Чего мы хотим сейчас, хотим ли мы изменить это и вернуть ситуацию в исходное состояние? Мы должны только радоваться, что Конституционный Суд независим и не подчиняется действующим властям", - подчеркнул Манукян.

Он также заявил, что мнение определенных кругов общества о том, что КС подчиняются бывшим властям, абсурдны и не соответствуют действительности.

Отметим, что 17 Специальная следственная служба возбудила уголовное дело о захвате государственной власти группой лиц на основании заявления независимого депутата Национального Собрания Армении Армана Бабаджаняна. Дело возбуждено по статье 300 УК РА (захват власти посредством применения насилия или угрозы применения насилия, а также присвоение полномочий президента, председателя Национального собрания, правительства или Конституционного суда методами, не предусмотренными Конституцией). Заявление депутата касается законности председательства главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна в данной должности. Депутат в своем сообщении в Генпрокуратуру отметил, что Товмасян допустил нарушения закона при вступлении на эту должность в 2018 году. То есть депутатские полномочия Товмасяна были прекращены без соответствующего заявления на основании несуществующего обоснования тогдашним председателем НС. Согласно Бабаджаняну, депутатские полномочия не могут быть прекращены по несуществующим обоснованиям.

К 17.30 вечера 18 октября из непроверенных источников в АрмИнфо поступило сообщение, что Грайр Товмасян был вызван в Службу национальной безопасности Армении, однако в пресс-службе СНБ корреспонденту АрмИнфо сообщили, что не располагают подобной информацией.

С утра у здания СНБ в Ереване проходит акция протеста, в которой участвуют около 50 человек, представляющие в основном правозащитные организации и некоторых политиков прошлой власти. Они требуют прекратить оказывать давление на Товмасяна и его семью, так как в СНБ уже вызывали дочерей главы КС и его престарелого отца.