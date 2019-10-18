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АрмИнфо.Основная задача руководства Армении заключается в обеспечении безопасности ее граждан. Об этом 18 октября в ходе парламентских слушаний под названием "Противостоящая Армения" заявил председатель парламентской комиссии по безопасности Андраник Кочарян.
По словам депутата, Армения находится в списке стран с высоким потенциалом возникновения природных катастроф. Он отметил, что необходимо сделать шаг в сторону безопасного и стабильного будущего.
В свою очередь министр ЧС Армении Феликс Цолакян отметил, что, как правило, в Армении борются с последствиями уже возникших стихийных бедствий. Он подчеркнул, что первоочередной задачей должна стать оценка подобных рисков, а также шаги, направленные на их максимальное смягчение посредством упреждающих мероприятий. <Для достижения значимых результатов в этой сфере нам необходимо осуществить серьезную реформу законодательной базы. И именно на это должны быть в основном направлены усилия парламента и правительства>, - заметил Цолакян.
Министр также подчеркнул необходимость сотрудничества общества и всех структур государства в вопросе совместной борьбы против стихийных бедствий. "Мне кажется, что соответствующее информирование граждан и проведение масштабной образовательной работы среди населения для повышения уровня сознательности граждан и их знаний по данной теме, позволит нам повысить эффективность реализации превентивных мер, способствующих смягчению последствий стихийных бедствий", - заключил Цолакян
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|Банк ВТБ (Армения) переходит на процессинговую систему компании <МультиКарта>
|В Брюсселе подписано решение об утверждении Списка Арбитров в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС
|В штаб-квартире ЮНЕСКО пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Комитаса и Туманяна
|Главный тренер сборной Армении подал в отставку
|Тюрколог: То, что Алиев впервые предъявил Армении территориальные претензии, основываясь на пантюркизме, не случайно
|Гуманитарная миссия Армении в Сирии передала военному госпиталю Алеппо медпринадлежности
|В парламенте Армении проходят слушания по проекту поправок в конституционном законе "О партиях"
|Cпасатели потушили пожары на травяных участках, охватывающих около 400 га республики
|Прогноз: Трансформация ситуации вокруг Сирии в прямую угрозу Армении не исключена
|Новогодний сюрприз: Известный сербский музыкант Горан Брегович выступит с концертом на площади Республики
|Из-за строительных работ участок Горис-Капан (8-14 км) закрыт для грузовых автомобилей
|Ереван напомнил Мамедъярову: "Казанский документ" по урегулированию карабахского конфликта отклонил именно Азербайджан
|В УИУ <Армавир> скончался заключенный
|Принимаемые нами сегодня решения послужат безопасности страны - Никол Пашинян проводит внеочередное заседание Совета Безопасности Армении.
|Новое соглашение по «Брекзиту»: о чем договорились ЕС и Великобритания
|АНКА призвал США поддержать демократические процессы в Армении
|ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу до конца текущего года
|Административный суд разрешил Lydian Armenia работать, удовлетворив иск против Управления по охране природы и недропользованию
|Пенс: Турция согласилась на перемирие в Сирии
|Правительство Японии заинтересовано в укреплении отношений с Арменией
|Давид Тоноян встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии
|Армения избрана членом Совета по правам человека ООН
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 18 октября
|Инспекционный орган продовольственной безопасности по итогам проверок выявил ряд нарушений в четырех школах Арташата
|Константин Затулин ответил на травлю в свой адрес за посещение Нагорного Карабаха
|Захарова представила позицию российского МИД в связи с визитом Затулина в Арцах
|Программа строительства Амулсарского рудника нуждается в дополнительной проверке, или, по крайней мере, в разъяснениях - Эрик Григорян
|Отца и дочерей главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна вызвали в СНБ
|Захарова: В вопросе урегулирования карабахской проблемы Россия занимается своей посреднической ролью максимально конструктивно
|Ардшинбанк по итогам 9-ти месяцев 2019г нарастил чистую прибыль на 76% годовых - до $17.5 млн
|В парламентскую комиссию по расследованию событий апрельской войны будет приглашен советник премьер-министра Армении Аршак Карапетян
|Сэкономили, несмотря на то, что имели право не экономить: Из озера Севан забрали на 30 млн куб.м меньше воды
|Ключевой свидетель по делу о смерти бывшего начальника полиции Армении покинул страну
|Блогер Лапшин советует не впадать в эйфорию по поводу прихода Ryanair, но рынок дорогих перевозок давно нуждался в таком игроке
|Министр окружающей среды Армении не может гарантировать 100%-ую безопасность Техутского рудника
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