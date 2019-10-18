Пятница, 18 Октября 2019 16:49

АрмИнфо.Основная задача руководства Армении заключается в обеспечении безопасности ее граждан. Об этом 18 октября в ходе парламентских слушаний под названием "Противостоящая Армения" заявил председатель парламентской комиссии по безопасности Андраник Кочарян.

По словам депутата, Армения находится в списке стран с высоким потенциалом возникновения природных катастроф. Он отметил, что необходимо сделать шаг в сторону безопасного и стабильного будущего.

В свою очередь министр ЧС Армении Феликс Цолакян отметил, что, как правило, в Армении борются с последствиями уже возникших стихийных бедствий. Он подчеркнул, что первоочередной задачей должна стать оценка подобных рисков, а также шаги, направленные на их максимальное смягчение посредством упреждающих мероприятий. <Для достижения значимых результатов в этой сфере нам необходимо осуществить серьезную реформу законодательной базы. И именно на это должны быть в основном направлены усилия парламента и правительства>, - заметил Цолакян.

Министр также подчеркнул необходимость сотрудничества общества и всех структур государства в вопросе совместной борьбы против стихийных бедствий. "Мне кажется, что соответствующее информирование граждан и проведение масштабной образовательной работы среди населения для повышения уровня сознательности граждан и их знаний по данной теме, позволит нам повысить эффективность реализации превентивных мер, способствующих смягчению последствий стихийных бедствий", - заключил Цолакян