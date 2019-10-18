Пятница, 18 Октября 2019 16:43

АрмИнфо. Полицейский Армен Акопян, пострадавший в ночь на 16 октября в Ереване при задержании преступников выписан из медцентра Григор Лусаворич.

Согласно сообщению, поступившем в АрмИнфо, Армен Акопян чувствует себя хорошо. "Вспоминая своего погибшего напарника Тиграна Аракеляна, Армен сказал, что в день своей гибели он говорил о быстротечности жизни, сравнив ее с жизнью бабочки, и дал ему совет ценить все, что у него есть и любить людей", - говорится в сообщении, поступившем в АрмИнфо.

Напомним, что 16 октября в районе 04:30 часов по местному времени, сотрудники Арабкирского отделения полиции в ходе ночного дежурства у парка Победы заметили двух подозрительных лиц. Последние, увидев полицейскую машину, бросились в бега, однако были пойманы полицейскими на проспекте Азатутяна. При задержании они оказали сопротивление. Одному из задержанных удалось отобрать у полицейского табельное оружие и выстрелить в него, а также прикладом оружия ударить второго стража порядка. После чего они ретировались.

В результате инцидента 38-летний полицейский Тигран Аракелян погиб. Армен Акопян был госпитализирован с сотрясением мозга. Нападавшие были задержаны, это были два брата 16 и 18 лет. Преступники задержаны, следствие также выяснило, что до нападения на полицейских они ограбили салон красоты.