Пятница, 18 Октября 2019 16:41

АрмИнфо. Конгрессмен из Калифорнии Тед Лиу в прямом эфире CNN призвал США признать Геноцид армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА). "Мы должны не только ввести санкции в отношении Турции, но и как я полагаю, настало время официально признать Геноцид армян", - заявил представитель Тед Лиу.

В АНКА приветствовали данное заявление конгрессмена, призвав конгрессменов и из других штатов присоединиться к этой инициативе, а также поддержать проект резолюции о признании США Геноцида армян в Османской Турции.