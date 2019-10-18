Пятница, 18 Октября 2019 15:15

АрмИнфо. Посол Армении в Словении Ашот Овакимян (резиденция- Прага) вручил верительные грамоты президенту страны Боруту Пахору (Borut Pahor).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, президент Словении выразил убеждение, что двусторонний политический диалог и экономические отношения продолжат развиваться на благо народов и двух стран.

В свою очередь Овакимян подтвердил приверженность активными действиями способствовать развитию и углублению отношений между Арменией и Словенией.

Армянский посол также рассказал о последних внутриполитических изменениях в Армении, и реализуемой повестке реформ. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе и военных действий Турции в Сирии.