Пятница, 18 Октября 2019 14:54

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) до декабря 2020 года приступит к эмиссии карт <МИР>. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо в ходе пресс-конференции 17 октября, заявил Генеральный Директор - Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин, заметив, что сроки старта зависят от скорости решения технических вопросов.

<Рассчитываем, что карты будут пользоваться популярностью. На сегодняшний день у нас есть много клиентов, которые находятся в России, а многие приехали из России в Армению>, - сказал он, подметив, что спрос на карты <МИР> в Армении есть.

Вместе с тем он заметил, что прирост карт Банка ВТБ (Армения) в следующем году составит порядка 15%. <Это немного, поскольку мы планируем дополнительную эмиссию карт в конце следующего года, что на годовых показателях отразится в указанном диапазоне>, - отметил Иван Телегин.

По данным 19-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВTБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт Visa и MasterCard, а также по объему банкоматных транзакций, занимая 2-ую позицию по общему объему пластиковых транзакций и числу банкоматов. На 1 апреля 2019 года у банка насчитывалось 379,2 тыс. карт, из коих 234,1 тыс. MasterCard и 145,1 тыс. Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка превысил по итогам 2018 года 278.3 млрд. драмов, из коих 253.3 млрд драмов - банкоматные транзакции, а 8.9 млрд. драмов - интернет-транзакции. Число банкоматов Банка ВTБ (Армения) составляет на 1 апреля 2019 года 170, из коих 80 установлены в столице и 90 в областях Армении. Из этих банкоматов 15 оснащены функцией cash-in.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство - как по их общему числу, так и по региональным подразделениям.