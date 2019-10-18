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 Пятница, 18 Октября 2019 14:37
Александр Аванесов

Эксперт: В ближайшее время на суд общественности будет представлен законопроект о реформе избирательной системы

Эксперт: В ближайшее время на суд общественности будет представлен законопроект о реформе избирательной системы

АрмИнфо.В ближайшее время на суд общественности будет представлен законопроект о реформе избирательной системы.  Об этом 18 октября на парламентских слушаниях, посвященных поправкам в конституционном законе "О партиях", заявил  правовед Армен Мазманян, принимавший активное участие в разработке проекта документа.

По его словам, одним из важнейших блоков данной реформы является финансирование политических партий, снижение коррупционных рисков, а также разделение партийной деятельности и бизнеса. В частности, принято решение о регистрации партии при наличии не менее 300 членов против 800 в настоящее время. При этом,   представленность партий в областях страны не должна быть не менее  одной четверти.  Партиям отныне будет запрещена возможность заниматься предпринимательской деятельностью.

Напомним, что по инициативе спикера армянского парламента Арарата Мирзояна  в Национальном Собрании Армении 18 октября стартовали слушания по проекту поправок в  конституционном законе "О партиях".

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