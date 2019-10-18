Пятница, 18 Октября 2019 13:00

АрмИнфо.В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 18 октября откроется выставка <Беседа во времени>, посвященная 150-летию со дня рождения Ованеса Туманяна, и концерт, посвященный 150-летию Комитаса.

Для участия в этих мероприятиях в Париж отбыла армянская делегация во главе с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном.

На выставке будут представлены пространственные связи Ованеса Туманяна с великими мировыми деятелями, их виртуальные беседы и взаимные оценки. В экспозицию включены также и различные издания переводов произведений Ованеса Туманяна на более чем трех десятков языках (105 книг) и другие печатные материалы. Организатор выставки - ГНКО <Музей Ованеса Туманяна>.

В связи с юбилеем Вардапета при участии Государственного камерного хора Армении в парижской церкви Сурб Ованес Мкртич состоится концерт духовной музыки.

Отметим, что в преддверии 150-летия Ованеса Туманяна и Комитаса заявка Армении на включение в список <Юбилеев знаменитых людей и важных событий>, отмеченных в календаре ЮНЕСКО, была одобрена на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Таким образом, заявки под названием <150-летие композитора, этномузыковеда, фольклориста, певца Согомона Согомоняна - Вардапета Комитаса (1869 - 1935 гг.)>, представленная при содействии Франции и Германии и заявка <150-летие поэта, писателя, переводчика Ованеса Туманяна (1869-1923 гг.), представленная при содействии Грузии и России включены в календарь <Юбилеев знаменитых людей и важных событий> ЮНЕСКО.