Понедельник, 8 Апреля 2019 21:04

АрмИнфо. Находящийся с визитом в Португалии президент Армении Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром этой страны Антониу Кошта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, собеседники обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества. В этой связи Саркисян выразил убеждение, что серьезный потенциал для сотрудничества существует в таких направлениях как образование и наука, предложив изучить возможности реализации совместных проектов в этих областях.

Отметив, что информирован о строительстве Португалией спутника для запуска в космос, Саркисян отметил, что Армения готова поделиться своим опытом и научными знаниями в этой области, которые еще известны с советских времен.

Собеседники сошлись во мнении, что серьезный потенциал для сотрудничества существует в таких областях как информационные технологии, естественные науки, искусственный интеллект и туризм. Стороны также обсудили возможности установления прямого авиасообщения между Арменией и Португалией.