Понедельник, 8 Апреля 2019 19:58

АрмИнфо. События, связанные с арестом гендиректора компании "Спайка" Давида Казаряна, находятся в центре внимания Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, по решению Татояна начата процедура обсуждений, для осуществления шагов, предусмотренных законом. Уже направленно соответствующе письмо в Комитет Госдоходов. Защитник прав человека также посетит пенитенциарное учреждение и встретится с Казаряном.

Ранее, суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана удовлетворил ходатайство следователя следственного управления Комитета государственных доходов Армении и вынес решение о аресте директора компании <Спайка> Давида Казаряна сроком на 2 месяца.

Работники ООО отреагировали весьма бурно - несколько сот человек собрались у здания суда на акцию протеста в поддержку Казаряна. Они назвали решение суда "позорным и несправедливым", и потребовали встречи с премьер-министром. Затем акция протеста продолжилась перед зданием правительства РА. В компании работает порядка 2500 человек.

5-го апреля АрмИнфо со ссылкой на КГД сообщало, что Следственное управление КГД выявило случай неуплаты налогов со стороны ООО "Спайка" в размере 7 млрд. драмов (порядка $14,4 млн. ). Сообщалось, что только в 01.01.2015 - 11.01.2016 гг. компания, использовав теневые схемы и не задекларировав в предусмотренные законом сроки реальные данные об импортируемых товарах, не представила необходимые таможенные декларации. "Фактически, ООО "Спайка", преднамеренно преследуя цель не выплачивать необходимые налоги и пошлины, не выплатила в госбюджет образовавшиеся от их предпринимательской деятельности таможенные пошлины и налоги на сумму в 7 036 666 312 драмов (более $14,4 млн.). Для выяснения размера нанесенного государству ущерба за остальные месяцы 2016 года, а также за2017-2018 гг. следственные и процессуальные действия продолжаются", - заявляли в КГД. За совершение указанных деяний 4-го апреля 2019 года Давиду Казаряну было предъявлено обвинение по части 2-ой статьи 205-й Уголовного кодекса Армении (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, превышающих тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления). Следственное управление КГД в тот же день направило ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана о применении в отношении Казаряна меры пресечения в виде ареста, которое было рассмотрено 5-го апреля.