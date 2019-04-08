Понедельник, 8 Апреля 2019 17:18

АрмИнфо.С самого утра напротив парламента Армении проходит акция протеста в защиту национальных ценностей.

Как заявил один из организаторов акции, координатор инициативы <Камк> Ваагн Чахалян, участники митинга возмущены тем, что трансгендер выступил с трибуны Национального Собрания Армении. Он подчеркнул, что участники акции хотят понять, кто позволил трансгендеру попасть в парламент и на каком основании.

В акции протеста принял участие также священнослужитель Тер-Казар. Он отметил, что они хотят войти в здание парламента и осветить зал заседаний, окурив ладан. Однако эта идея насторожила вышедшего к протестующим вице-спикера НС Алена Симоняна, который попытался объяснить, что в этом случае заработает противопожарная система, и вода сверху польется на депутатов. Но это еще больше воодушевило Тер-Казара, который в этом прозрел божий промысел, поскольку в таком случае зал заседаний, который, по мнению священнослужителя, был осквернен после выступления там трансгендера, очиститься водой и священным дымом ладана. Сдавшись, Ален Симонян пообещал Тер-Казару уточнить, возможно ли курение ладана в зале заседаний парламента, и если окажется, что возможно, священнослужитель обязательно выполнит свою миссию.

Меж тем, внутри самого НС данная тема активно обсуждалась со стороны самих депутатов. Так, лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян в беседе с журналистами, касаясь выступления трансгендера Лилит Мартиросян в парламенте, заявил: <Это для нас неприемлемо, это дефект, это надо держать в тайне. Я это говорю, как Гагик Царукян, как отец семейства, как политический лидер. Мы не позволим ему явлению распространиться или получить законную силу>. При этом он заметил, что каждый человек может защитить свои права, и если есть проблема, то он должен обратиться к правоохранителям, но принять новый закон, поощряющий это явление, непозволительно.

Отметим, что выступление в минувшую пятницу во время слушаний в армянском парламенте на тему <Национальная повестка прав человека> трансгендера Лилит Мартиросян, поднявшей с трибуны НС вопрос защиты прав ЛГБТ-сообщества, которое в Армении, по ее словам, подвергается гонениям, унижениям и насилию, вызвало негодование председательствующей на заседании главы комиссии по правам человека, члена ППА Наиры Зограбян.

Она попросила трансгендера удалиться из зала, поскольку она нарушила повестку слушаний. Она также сообщила, что знает, кто из депутатов организовал это <шоу>, намекнув на члена блока <Мой шаг> Марию Карапетян. Меж тем, Карапетян опровергла это заявление, сообщив, что список участников слушаний находился у самой Зограбян. Она также обвинила Зограбян во лжи: <Она лжет, когда говорит, что была определенная повестка слушаний>.

На это из Страсбурга ответила сама Зограбян, участвующая в заседании ПАСЕ. По ее словам, обманывает сама Карапетян: <Она пытается таким образом продвинуть интересы тех организаций, членом которых является сама>. Выступление трансгендера в парламенте вызвало широкий общественный резонанс, стало топовой темой обсуждений в соцсетях и медиа, общество разделилось на две части: те, которые считают подобные явления недопустимым, и те, кто не узрел в этом ничего предосудительного.

Правозащитные организации заявили о намерении провести акции в поддержку Лилит Мартирося и обратиться в суд против Наиры Зограбян. Активисты же, проповедующие национальные ценности, решили провести акцию в поддержку Зограбян и против Мартиросян.

Напомним, что 5 апреля в Национальном Собрании Армении впервые выступила трансгендер Лилит Мартиросян: <Я женщина-трансгендер, и я рада, что в постреволюционной Армении мне была дана возможность выступить с трибуны Национального Собрания. Прошу воспринимать меня как собирательный образ замученных, изнасилованных, подвергшихся физическому насилию, сожженных, раненых ножом, убитых, эмигрировавших, подвергнувшихся дискриминации, бедных и безработных трансгендеров>.

Данное заявление вызвало у ряда присутствующих в зале лиц некоторое недоумение. Выступление мало впечатлило главу постоянной парламентской Комиссии по правам человека и общественным вопросам, депутата от партии <Процветающая Армения> Наиру Зограбян, которая позволила гостье завершить свое выступление, а потом обрушилась с резкой критикой, очевидно <забыв> об обязательствах страны перед Советом Европы. Около десятка НПО позднее выступили с требованием об отставке Зограбян.