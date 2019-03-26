Вторник, 26 Марта 2019 17:55

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян принял сегодня новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Лин Трейси.

Давтян отметил, что между прокуратурой РА и посольством США традиционно сформировался такой высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества, который дал возможность в течение прошлых лет осуществлять реформы в рамках уголовного производства. В ходе встречи были обсуждены проекты, направленные на реформирование судебно­правовой системы, оперативное решение проблем, связанных с полномочиями в рамках уголовного производства.

Генеральный прокурор Армении высоко оценил опыт и взаимное доверие с правоохранительными органами США в борьбе с транснациональными преступлениями, отметив, однако, что имеющихся результатов пока недостаточно, и необходимо повысить уровень сотрудничества.

Посол Трейси выразила благодарность за прием и отметила, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран способствует повышению эффективности совместной борьбы с организованной преступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями международного охвата. Она также выразила готовность содействовать усилиям Генеральной прокуратуры в борьбе с коррупцией, в том числе посредством расширения сотрудничества с правоохранительными органами США.

Генпрокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для правительства Армении. Для сохранения беспрецедентных темпов, зафиксированных в борьбе с коррупцией в течение прошлого года благоприятную атмосферу создает общественное доверие к органам правопорядка.

Артур Давтян добавил, что одной из основных задач в борьбе с коррупцией является создание правомерных механизмов по возврату похищенных из страны преступным путем активов, выразив уверенность в том, что в случае необходимости правоохранительные органы США окажут соответствующее содействие в этом вопросе в рамках конкретных уголовных дел.

Давтян подробно представил послу инициативы прокуратуры РА по обеспечению более высоких гарантий реализации нескольких основополагающих прав, установленных Европейской конвенцией по правам человека в рамках уголовного производства.

В ходе встречи были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, была достигнута договоренность сохранить сформировавшуюся взаимно полезную практику по возможности быстрого реагирования на поднятые друг другом проблемы.