Среда, 20 Марта 2019 18:01

АрмИнфо. Предложение депутата от 'Процветающей Армении" Геворка Петросяна о внесении дополнений в Трудовой кодекс было раскритиковано коллегами от правящего блока "Мой шаг".

Так, Петросян предлагает внести в Трудовой Кодекс поправки, позволяющие уволить сотрудника, если он не приходит на работу без уважительной причины хотя бы один день. Если же он физически присутствует на работе, но не работает, то, по мнению депутата, его надо уволить после трех замечаний. Свои предложения к Трудовому Кодексу Петросян представил на заседании парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.

В свою очередь член комиссии от фракции блока "Мой шаг" Лусине Бадалян заявила, что данный законопроект является реальным <дамокловым мечом> над головами трудящихся, и защищает исключительно интересы работодателя. На что Петросян ответил, что нелогично работодателю избавляться от хорошего сотрудника. В результате началась словесная перепалка между Петросяном и членами блока "Мой шаг", которые дали негативную оценку документу. Ранее негативную оценку проекту дало и правительство. Тем не менее, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.