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АрмИнфо. Предложение депутата от 'Процветающей Армении" Геворка Петросяна о внесении дополнений в Трудовой кодекс было раскритиковано коллегами от правящего блока "Мой шаг".
Так, Петросян предлагает внести в Трудовой Кодекс поправки, позволяющие уволить сотрудника, если он не приходит на работу без уважительной причины хотя бы один день. Если же он физически присутствует на работе, но не работает, то, по мнению депутата, его надо уволить после трех замечаний. Свои предложения к Трудовому Кодексу Петросян представил на заседании парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.
В свою очередь член комиссии от фракции блока "Мой шаг" Лусине Бадалян заявила, что данный законопроект является реальным <дамокловым мечом> над головами трудящихся, и защищает исключительно интересы работодателя. На что Петросян ответил, что нелогично работодателю избавляться от хорошего сотрудника. В результате началась словесная перепалка между Петросяном и членами блока "Мой шаг", которые дали негативную оценку документу. Ранее негативную оценку проекту дало и правительство. Тем не менее, законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.
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|ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Предложение депутата от Процветающей Армении о внесении дополнений в Трудовой кодекс было раскритиковано коллегами от правящего блока "Мой шаг"
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|Пашинян и Медведев по телефону обсудили вопросы организации апрельского заседания Евразийского межправсовета в Ереване
|Ереван призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|Айк Марутян раскрыл детали новых градостроительных проектов
|Аналитик: Появление России в Арцахе не нужно ни Ирану, ни Западу, ни Армении с Азербайджаном, ни самому Арцаху
|Ереван посетит председатель ПАСЕ
|Нагдалян: Армению на церемонии прощания с Месропом II Мутафяном в Стамбуле представлял постпред РА в ОЧЭС
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|Ереван по вопросу назначения Генсека ОДКБ акцентирует внимание на восполнении правовых пробелов
|Мэр Еревана начинает выходные с посещения мусорных свалок
|Защита Кочаряна опротестовала решение о продлении его ареста еще на два месяца
|Экс-замначальника Полиции Армении обвиняется в применении светозвуковых средств в отношении демонстрантов во время апрельских событий 2018 года
|Седьмые Всеармянские игры пройдут 5-17 августа в Арцахе
|Посол Армении в Австрии вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрийской Республики
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|ЕС готов поддержать Армению на этом важном этапе
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го марта
|Председатель Бундестага: Такой революции, как в Армении, не было в мире
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|Пашинян: В настоящее время в процессе находятся коррупционные дела на сумму в 60 млрд драмов
|Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что предстоящие в Арцахе в 2020 году выборы пройдут в соответствии с международными нормами
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|Пашинян: Реформы в армии будут продолжены
|Премьер: В ближайшее время в Национальное Собрание будет представлен проект закона по пересмотру системы штрафов за нарушение ПДД
|Армения и Германия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
|Ереван и Афины выразили готовность углублять и расширять сотрудничество
|Пашинян: Кандидатура Генсека ОДКБ не может быть определена без Армении
|Премьер-министр: Ничто не заставит меня смириться с коррупцией
|Президент Армении и декан МГУ имени М. В. Ломоносова обсудили возможности расширения деятельности ереванского филиала
|Пашинян успокоил незаконно обогатившихся чиновников: Не беспокойтесь, все нажитое незаконным путем имущество будет конфисковано
|Пашинян: Мы готовы обменять заблудившихся людей на заблудившихся, но не на убийц
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|Пашинян: Моя супруга не воздействует на принятие политических решений, это было бы позором
|Пашинян: В Армении будет создан Фонд содействия СМИ
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