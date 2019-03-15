Пятница, 15 Марта 2019 17:03

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) открыл свой новый, высокотехничный, комфортабельный Контактный Центр, находящийся в Бизнес-центре "34" по адресу ул. Гарегина Нжде 34.

Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, рассказав, что в течение нескольких месяцев шли ремонтные работы в помещении, предназначенном для сотрудников Контактного центра: тщательно избирались технологическая составляющая, цветовая гамма интерьера и дизайн зоны отдыха.

В итоге, Контактный центр Банка ВТБ (Армения) оснащён всей необходимой современной техникой и решён в ярких, летних тонах. Для сотрудников также предусмотрена уютная просторная зона отдыха, где операторы смогут расслабиться и восстановить силы, а также установлены спортивные тренажёры и оборудована многофункциональная кухня, чтобы сотрудники получали удовольствие от своей работы.

Генеральный директор - Председатель директората Банка ВТБ (Армения)" Иван Телегин, поздравив всех сотрудников с открытием нового Контактного центра, выразил уверенность в том, что в новом помещении все операторы будут получать лишь положительные отзывы и позитивные звонки, а все проблемы будут решаться быстро и с лёгкостью.

Задачей Колл-центра является: обеспечение качественной информационно-коммуникационной поддержки; предоставление оперативной помощи при возникших проблемах; предъявление полноценной информации о продуктах и услугах Банка; разъяснение деталей карточных транзакций; открытие пластиковых карт; помощь при проведении транзакций в дистанционных каналах обслуживания; поддержка при подаче заявок на любые кредитные продукты; зачисление переводов, полученных по всем системам денежных переводов, на действующие карты Банка; осуществление операций по всем счетам клиентов, подключённых к услуге "Мобайл банкинг" на основании звонка клиента и надлежащей идентификации.

Контактный центр Банка работает с клиентами по 4-м каналам коммуникации: 1. Телефонные звонки, по номеру 87-87 2. Skype - чат и видео-звонки, через официальный сайт https://ru.vtb.am/about/feedback/ 3. Электронная почта, по адресу customercare@vtb.am 4. Фейсбук (онлайн-консультации и ответы на вопросы клиентов), по следующей ссылке https://www.facebook.com/vtbarmenia/

На протяжении 8-ми лет своего существования Контактный центр оказал помощь и поддержку 100- ям тысяч клиентов и ответил на миллионы разных вопросов: количество звонков в день превышает 2 000.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 70 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны. Причем, как по общему числу филиалов, так и по числу региональных филиалов Банк удерживает лидерство, занимая вторую позицию по числу столичных подразделений.