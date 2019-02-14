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АрмИнфо. Арестованный по обвинению в ряде тяжких преступлений генерал Манвел Григорян все еще находится в медцентре <Наири>. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил директор медцентра Анатолий Гнуни.
<Вопрос о выписке Григоряна пока не обсуждается>,- сообщил он. По словам Гнуни, у Григоряна все еще наблюдаются высокие титры глюкозы в крови на фоне сахарного диабета. При этом он заявил, что на фоне интенсивного лечения состояние здоровья Григоряна относительно стабилизировалось. <Но нельзя сказать, что полностью стабилизировалось>,- заметил Гнуни.
По мнению директор медцентра, декомпенсация хронических заболеваний у Григоряна могла быть вызвана на фоне ряда факторов. <Ухудшение здоровья Григоряна может быть связано с многофакторными воздействиями - это могло быть вызвано стрессом, нарушением режима питания, самовольной отменой определенных лекарств>,- пояснил директор медцентра <Наири>.
Отметим, что сегодня обвинение в отношении Манвела Григоряна было дополнено. Григорян обвиняется в присвоении ил имущество в размере 101.232.917 драмов, уклонении от уплаты налогов в размере 1.228.176.342 драмов, растрате госимущества в размере 1.225.003.300 драмов, завладедении имуществом стоимостью 37.101.100 драмов путем вымогательства.
Ранее ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов.
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|Посол Египта в РА выразил готовность содействовать развитию экономиечского сотрудничества между Арменией и Египтом
|Состоялась встреча секретаря Совбеза РА с руководителем офиса связи НАТО
|По инициативе посла Италии в Армении состоялась его встреча с Левоном Тер- Петросяном
|Минск Еревану: Пост генсека международной военно-политической организации - не номер в гостинице, который можно бронировать и не пользоваться
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|Спикер: Одним из важнейших вызовов для правительства Армении станет изменение самосознания народа
|ССС Армении: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Манвела Григоряна - обвинение дополнено
|Секретариат антикоррупционной коалиции организаций гражданского общества считает необходимым доработать 5-летнюю программу правительства
|Депутат представителям власти: Вы боретесь с коррупцией, а что происходит в Аграрном университете Армении?
|Тоноян: Армения не ограничится покупкой 4 истребителей Су-30
|Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит Мюнхен
|Следующий саммит "Summit of Minds” впервые пройдет в Армении 7-9 июня
|Министр охраны природы Армении примет участие в международном форуме "Пояс и путь", который пройдет в апреле в Пекине
|Студенты требуют отставки ректора ЕГУ
|Туркменистан совершенствует законодательство в экономической сфере
|Официальный Ереван принял к сведению заявление Госдепа США
|"Аврора" поможет Матенадарану рассказать о центрах армянской культуры
|США расширили санкционные списки по Ирану
|Николас Мадуро: «Трамп выкрутил им руки»
|Очередное заседание Правительства перенесено на 15 февраля
|Новоназначенный посол Армении в Ватикане вручил копии верительных грамот заместителю государственного секретаря Святого Престола по общим делам
|Пашинян подчеркнул важность реализации совместных программ оборонными ведомствами Армении и Кипра
|Давид Тоноян: На заявление департамента США, думаю, отреагирует Министерство иностранных дел Армении
|Армянские парламентарии со специальными послами ЕС по странам Восточного партнерства обсудили предстоящие в республике реформы
|Посол Армении с министром информации Беларуси выразили готовность продвигать двустороннее сотрудничество
|Авинян обвинил оппозицию в несодержательной критике программы правительства
|ЗАО “Америя” стало эксклюзивным партнером GERA в Армении
|Министр обороны Кипра почтил память жертв Геноцида армян в Османской Турции
|Алиев: Сегодня в мире господствует принцип - кто сильный, тот и прав
|Бывший министр от АРФД нашел «ущербные» места в работе нового правительства Армении
|Баку призвал Пашиняна <не нагнетать ситуацию в зоне карабахского конфликта>
|Министр экономики Армении и посол Польши в РА обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Пашинян: Правительство РА рассматривает вопрос признания Геноцида в контексте обеспечения глобальной безопасности
|Партия <Сасна црер> считает опасным заявление министра обороны РА о возможности участия армянской миссии в военных операциях в Сирии, в случае необходимости
|В Армении награбленное имущество бывших государственных чиновников может быть конфисковано
|<Независимая газета> обратилась к теме нашумевшего фильма Романа Бабаяна <Дело 1 марта>
|Эксперт: Фонд Сороса в 2018 году предоставил армянским НПО порядка $3 млн
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|Никол Пашинян: Инициатива по реформе Избирательного кодекса должна принадлежать депутатам парламента
|Никол Пашинян: В вопросе кадров правительство Армении будет придерживаться взвешенной и осторожной политики
|В Армению прибыли представители 16 стран-членов ЕС, чтобы ознакомиться с программой реформ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го февраля
|МЧС: 16-17 февраля в столице Армении ожидается снег
|В Карабахе скончался военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Гагик Царукян принимает участие в инвестиционном форуме в Сочи
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