Четверг, 14 Февраля 2019 16:31

АрмИнфо. Арестованный по обвинению в ряде тяжких преступлений генерал Манвел Григорян все еще находится в медцентре <Наири>. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил директор медцентра Анатолий Гнуни.

<Вопрос о выписке Григоряна пока не обсуждается>,- сообщил он. По словам Гнуни, у Григоряна все еще наблюдаются высокие титры глюкозы в крови на фоне сахарного диабета. При этом он заявил, что на фоне интенсивного лечения состояние здоровья Григоряна относительно стабилизировалось. <Но нельзя сказать, что полностью стабилизировалось>,- заметил Гнуни.

По мнению директор медцентра, декомпенсация хронических заболеваний у Григоряна могла быть вызвана на фоне ряда факторов. <Ухудшение здоровья Григоряна может быть связано с многофакторными воздействиями - это могло быть вызвано стрессом, нарушением режима питания, самовольной отменой определенных лекарств>,- пояснил директор медцентра <Наири>.

Отметим, что сегодня обвинение в отношении Манвела Григоряна было дополнено. Григорян обвиняется в присвоении ил имущество в размере 101.232.917 драмов, уклонении от уплаты налогов в размере 1.228.176.342 драмов, растрате госимущества в размере 1.225.003.300 драмов, завладедении имуществом стоимостью 37.101.100 драмов путем вымогательства.

Ранее ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов.