Четверг, 14 Февраля 2019 13:44

АрмИнфо. Секретариат антикоррупционной коалиции организаций гражданского общества отмечает пробелы в 5-летней программе правительства в части, касающейся борьбы с коррупцией.

Как говорится в заявлении секретариата, поступившем в АрмИнфо, борьба с коррупцией, сопровождающаяся "революционными и системными предложениями", для действующего правительства не имеет альтернативы. Тем не менее, авторы заявления считают, что с точки зрения составления документа, он не строится на трех основных столпах, важных для продуктивной борьбы с коррупцией - антикоррупционного образования, профилактики и правоохранительной функции. "Это говорит об отсутствии системного подхода", - отмечают они. Кроме того нет конкретики по линии внедрения институциональной антикоррупционной системы и регулировок, касающихся приоритетов новой стратегической политики.

Авторы заявления не нашли в программе информации о видении кабмина о том, в каком направлении в течение ближайших лет будет вестись борьба с коррупцией, какие институциональные системы будут внедрены для этой цели.

"С учетом вышеуказанного, призываем законодательную и исполнительную власть отказаться от практики прежних властей давать вопросу ситуативные решения, а также как можно скорее сформировать совместную повестку борьбы с коррупцией с участием всех заинтересованных сторон. Антикоррупционная коалиция организаций гражданского общества выражает свою готовность организовать и провести указанные экспертные обсуждения" - говорится в заявлении Секретариата.

Правительство Армении 8-го февраля на внеочередном заседании одобрило программу деятельности кабинета министров на ближайшее 5-летие. Документ, согласно регламенту, должен быть утвержден в течение 7 дней. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что программа полностью соответствует концептуальным представлениям кабмина. Программа разработана на основании предвыборной программе блока "Мой шаг".