Среда, 13 Февраля 2019 20:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны Кипра Саввасом Ангелидисом отметил важность активного взаимодействия оборонных ведомств двух стран.

Как сообщает пресс-служба аппарата главы правительства РА, Пашинян заявил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром в различных сферах. Он подчеркнул важность реализации совместных программ оборонными ведомствами Армении и Кипра.

Савас Ангелидис поблагодарил за теплый прием и отметил, что Кипр придает важность развитию сотрудничества с Арменией.

Собеседники обсудили перспективы реализации совместных программ в сфере военной промышленности, в частности, с применением новейпих технологий. Стороны коснулись также региональных и международных вопросов, касающихся безопасности. Никол Пашинян поблагодарил Республику Кипр за проявленную позицию в вопросе Геноцида армян и урегулирования карабахского конфликта.