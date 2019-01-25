Пятница, 25 Января 2019 15:20

АрмИнфо.Никаких итогов от встречи с Алиевым не предусматривалось. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Москве, говоря об итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях ВЭФ в Давосе.

"Это было просто общение. Ни Алиев, ни я не ожидали результатов. Мы просто говорили. Конечно, мы обсуждали карабахскую проблему. Но это не официальные переговоры, мы просто говорим о наших восприятиях этой проблемы, о том как мы сами воспринимаем эту проблему, как наши народы ее воспринимают",- объяснил Пашинян.

В ответ на вопрос о том, обсуждалась ли возможность передачи подконтрольных армянской стороне территорий или возвращения Арцаха за стол переговоров, Пашинян заверил, что весь разговор проходил в рамках его публичных заявлений. "Я озвучил свои публичные заявления и позиции. Я сказал, что представляю Армению, а не Арцах по той причине, что граждане Арцаха не участвуют в выборах в Армении и не выбирали меня. У них есть свое правительство, свой президент. Поэтому я не могу вести переговоры от имени Арцаха, я могу вести переговоры от имени Армении", - заявил Пашинян. Тем не менее, он отказался раскрыть все детали встречи, ссылаясь на требования этики. Говоря о сроках официальных переговоров с Алиевым, он отметил, что главы МИД двух стран ведут переговоры, но пока конкретики нет.