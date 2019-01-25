Пятница, 25 Января 2019 13:08

АрмИнфо. Выделенные со стороны ЕС средства на реализацию программы по снижению рисков от стихийных бедствий были эффективно реализованы. Об этом в ходе подведения итогов программы заявил 25 января в Ереване глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

По его словам, у ЕС есть важная цель - оказание поддержки Армении в вопросе управления чрезвычайными ситуациями, которая направлена на повышение возможностей республики. <За последние 25 лет ЕС предоставил Армении около 50 миллионов евро для управления природными катаклизмами, и мы продолжаем, и продолжим оказывать поддержку в этом направлении>, - сказал Свитальский. При этом он отметил, что рамочное соглашение SEPA предусматривает целый раздел по гражданской обороне, и добавил, что в ближайшем будущем они начнут с Министерством по чрезвычайным ситуациям Армении реализацию масштабной твининг программы на общую сумму в 1 миллион евро.

Запланирована также реализация региональной программы по управлению рисками стихийных бедствий и снижению рисков на общую сумму около 6 миллионов евро.

Свитальский подчеркнул, что 80% соглашения по SEPA в Армении уже реализовано, и они собираются довести ее до логического конца.