Среда, 23 Января 2019 18:14

АрмИнфо.23 января председатель Национального Собрания Армении Арарат .Мирзоян принял руководителя делегации ЕС в РА, посла Петра .Свитальского. Глава парламента поблагодарил посла за весомую роль в расширении сотрудничества Армения - Евросоюз, выразив готовность к развитию и углублению отношений.

Мирзоян заверил, что новоизбранное Национальное Собрание проявит решительность в претворении в жизнь и достижении успехов в начатых инициативах и намеченных программах.

Обратившись к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА

- ЕС, председатель НС отметил, что это важное условие для продвижения реформ в Армении и партнерства с ЕС на основе общей системы ценностей. Глава парламента в данном вопросе надеется на содействие посла.

Глава законодательной власти отметил, что армянская сторона придает важность началу диалога по упрощению визового режима ЕС для граждан РА. "Полагаю, что это также станет серьезным достижением и выведет отношения на новый уровень развития", - заметил Мирзоян.

Председатель НС выразил надежду, что отныне сотрудничество с ЕС станет более тесным - в углублении демократии, защиты прав человека, сотрудничества с гражданским обществом, повышении роли и надзорных функций парламента, реформах судебной и избирательной систем и в других сферах.

Глава делегации ЕС в РА, посол Свитальский, поздравив А.Мирзояна с вступлением в должность, подчеркнул важность факта, что он стал

спикером парламента, сформированного в итоге свободных, справедливых и прозрачных выборов. Посол особо выделил, что новоизбранное Национальное Собрание имеет все возможности для становления реального парламентаризма в РА. Г-н Свитальский также оценил активизацию межпарламентских связей и роль парламентской дипломатии в развитии отношений Армения - Евросоюз. От имени делегации ЕС он выразил готовность активно содействовать развитию институциональных возможностей НС на основе оцененных потребностей парламента.