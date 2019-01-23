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|Экс-советник Арарата Мирзояна назначен главой аппарата парламента Армении
АрмИнфо.23 января председатель Национального Собрания Армении Арарат .Мирзоян принял руководителя делегации ЕС в РА, посла Петра .Свитальского. Глава парламента поблагодарил посла за весомую роль в расширении сотрудничества Армения - Евросоюз, выразив готовность к развитию и углублению отношений.
Мирзоян заверил, что новоизбранное Национальное Собрание проявит решительность в претворении в жизнь и достижении успехов в начатых инициативах и намеченных программах.
Обратившись к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА
- ЕС, председатель НС отметил, что это важное условие для продвижения реформ в Армении и партнерства с ЕС на основе общей системы ценностей. Глава парламента в данном вопросе надеется на содействие посла.
Глава законодательной власти отметил, что армянская сторона придает важность началу диалога по упрощению визового режима ЕС для граждан РА. "Полагаю, что это также станет серьезным достижением и выведет отношения на новый уровень развития", - заметил Мирзоян.
Председатель НС выразил надежду, что отныне сотрудничество с ЕС станет более тесным - в углублении демократии, защиты прав человека, сотрудничества с гражданским обществом, повышении роли и надзорных функций парламента, реформах судебной и избирательной систем и в других сферах.
Глава делегации ЕС в РА, посол Свитальский, поздравив А.Мирзояна с вступлением в должность, подчеркнул важность факта, что он стал
спикером парламента, сформированного в итоге свободных, справедливых и прозрачных выборов. Посол особо выделил, что новоизбранное Национальное Собрание имеет все возможности для становления реального парламентаризма в РА. Г-н Свитальский также оценил активизацию межпарламентских связей и роль парламентской дипломатии в развитии отношений Армения - Евросоюз. От имени делегации ЕС он выразил готовность активно содействовать развитию институциональных возможностей НС на основе оцененных потребностей парламента.
|Директору детского садика "Лаптерик" предьявлено обвинение в присвоении в особо крупных размерах, а также злоупотреблении должностными полномочиями
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|Никол Пашинян поговорил по телефону с Джоном Болтоном: Вопрос Арцаха не был затронут
|Бако Саакян с участниками Общего собрания АРФД обсудил вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики
|Советник президента Арцаха: Любые встречи даже неформальные, способствуют возобновлению переговоров
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|Гарегин Баграмян назначен на должность первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении
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|Пашинян: Не только правительство несет ответственность за преодоление бедности, но и сами граждане.
|Экс-премьер дал показания по очередному коррупционному делу
|Премьер-министр: Депутаты распущенного парламента также с превеликим удовольствием получали 13 зарплату
|Никол Пашинян: Многие высококвалифицированные кадры отказываются работать в госсекторе из-за низких зарплат
|Минздрав Армении в очередной раз откладывает полное внедрение рецептурного отпуска медикаментов
|В 2019 году в Армении в рамках госзаказа будет внедрена новая программа по установке стента при закупорке сосудов головного мозга
|Решением премьер-министра Армении Гегам Геворкян назначен заместителем министра сельского хозяйства
|Исполнительный директора компании "Синопсис Армения" избран главой Совета попечителей Национального политехнического университета
|Премьер Польши поздравил Никола Пашиняна с назначением
|Никол Пашинян о встрече с Алиевым: Никаких тайных заговоров нет, и быть не может
|Минздрав Армении увеличил бюджет программы по улучшению репродуктивного здоровья армянских семей
|Напротив мэрии Еревана проходит акция протеста таксистов и водителей маршрутных такси
|На таможенном пункте "Баграташен" со вчерашнего дня проходит акция протеста торговцев
|Beeline получил сертификат корпоративного членства уровня "Благотворитель" Центра искусств Гафесчян
|СНБ Армении призывает владельцев машин, скопившихся на таможенном пункте "Баграташене" вывезти оттуда транспортные средства в течении 7 дней
|Песков: Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера
|Минздрав: хирургическое лечение онкологических заболеваний в Армении будет полностью покрываться госзаказом
|Глава Минздрава: Эпидемии вируса H1N1 в Армении нет
|Аппарат премьера Армении в 2018 году сэкономил 1 млрд драмов
|В 2019 году в Ереване пройдет международный форум "Аврора"
|Минздрав Армении обсуждает вопрос о повышении возрастного порога для вакцинации от вируса папилломы человека
|С 25 по 28 января температура воздуха в Армении постепенно поднимется 8-10 градусов
|Министерство здравоохранения Армении уже выдало свое профессиональное заключение касательно состояния здоровья Самвела Майрапетяна
|Минздрав Армении пересматривает системы "Скорой помощи" и продвигает идею "вечернего врача"
|"Процветающая Армения": Гагик Царукян не имеет отношения к событиям 1 марта
|Сторонники группы "Сасна Црер" проводят акцию протеста с требованием освободить Армена Биляна и Смбата Барсегяна
|Аналитик: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Старейшая русскоязычная газета Армении на грани закрытия
|Аналитик: Растущее давление на Иран и противостояние Россия-Запад вновь придали Кавказу в глазах Вашингтона стратегическое значение
|В результате стрельбы в Араратской области ранены трое мужчин
|Алиев: Нам необходимо быть более сильными, более успешными и более эффективными для восстановления нашей территориальной целостности
|МЧС: Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом
|Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Посол: В Швеции считают революцию важным ориентиром для развития демократии в Армении
|В Давосе состоялась неформальная встреча Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд двусторонних встреч
|МИД Турции: Без разрешения нагорно-карабахского конфликта не может быть и речи о нормализации отношений между Турцией и Арменией
|В Армении наблюдается тенденция к снижению вызовов бригад скорой помощи и госпитализации по причине острых респираторных заболеваний - Минздрав
|Lydian: В Армении 1300 человек лишилось работы из-за незаконной блокады дорог ведущих к Амулсарскому месторождению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го января
|Министерство юстиции Армении предлагает установить новые правила перевозки детей в автомобиле
|Армен Саркисян и посол Египта в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|МИД РФ: Премьер-министр Армении посетит Москву 25 января
|Российский эксперт: В последние годы президентства Саргсяна Армения превзошла Грузию и Украину по уровню антироссийских настроений в обществе
|Российский эксперт: Бескомпромиссные настроения в армянском обществе относительно консенсусного решения карабахского конфликта, возможно, создаются оппонентами Пашиняна
|Пашинян: Структура правительства Армении будет пересмотрена в течение месяца
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