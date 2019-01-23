Среда, 23 Января 2019 15:26

АрмИнфо.С текущего года хирургическое лечение онкологических заболеваний в Армении будет полностью покрываться госзаказом. Об этом 23-го января на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По словам министра, в этом году из госбюджета на лечение онкологических заболеваний были выделены дополнительные 700 млн драмов. В прошлом году на эти цели было направлено 1,1 миллиарда драмов. "В результате обсуждений мы прошли к выводу, что должны облегчить бремя граждан, речь идёт о сооплате", - сказал Торосян.

Как указал глава Минздрава, ранее государство оплачивало незначительную долю стоимости оперативного лечения онкологических заболеваний. Было нелогичным это называть "госзаказом". В настоящее время, по словам Торосяна, большая часть этих 700 млн драмов будет направлена на оплату той доли, которую ранее оплачивали граждане.

Министр здравоохранения подчеркнул, что государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний в тех медучреждениях Армении, которые выберет Минздрав и по рыночным ценам. Арсен Торосян сообщил также, что впервые в рамках госзаказа будут выделены деньги на лучевую терапию на линейных ускорителях порядка 200 пациентам, каждый курс которой обходится в 1 млн. драмов (около $2 тысяч).