Пятница, 7 Декабря 2018 20:40

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении встретился с Генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, стороны обсудили ряд вопросом, касающихся как сотрудничества в рамках ОБСЕ, так и проблем, стоящих перед организацией, а также пути их решения.

Стороны также коснулись внутриполитических событий в Армении. Глава внешнеполитического ведомства РА подтвердил приверженность правительства Армении провести свободные и справедливые выборы.

Собеседники также коснулись переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. В частности, стороны затронули состоявшуюся вчера встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром ИД Азербайджана, а также обсудили совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и руководителей делегаций стран-сопредседателей ОБСЕ.

Мнацаканян также встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Затронув тему карабахского конфликта, и.о. министра ИД РА отметил, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Армении, подчеркнув важность решающего голоса Республики Арцах в процессе урегулирования.

Мнацаканян отметил, что армянская сторона призывает международных партнеров воздержаться от действий, которые могут способствовать повышению уровня нестабильности в регионе.