Пятница, 7 Декабря 2018 18:52

АрмИнфо. Данное судебное решение, является следствием решения политического, которое было принято под давлением властей. Об этом говорится в заявлении второго президента Армении Роберта Кочаряна, заявил сегодня на пресс-конференции руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

В частности, в заявлении говорится: “Одно только то, что обвинение представляли 6 прокуроров под руководством Генерального прокурора РА, является беспрецедентным явлением в новой истории Армении. Судья по данному делу был избран с грубым нарушением закона, а провластная пресса, не дожидаясь решения суда, уже давно распространяла публикации о том, что меня арестуют. Все происходящее является политической вендеттой, что доказали также печальные известные записи прослушки разговоров глав СНБ и ССС, а также главы СНБ и премьер-министра”.

Кроме того, в заявлении второго президента также отмечается: “Мой пройденный путь и то, как ко мне относятся в Армении, Арцахе и диаспоре, а также мои политические перспективы не дают покоя сегодняшним властям, которые не способны управлять страной. Кроме того, тот, кто ответственен за события 1 марта 2008 года пытается всячески смыть с себя кровь и выставить меня виновным. Я уверен, что рано или поздно добьюсь свободы. Кроме того, я уверен, что все те, кто осуществлял гонения и преследования в отношении человека, который управлял Арменией и Арцахом в самые сложные для этих двух стран периоды, будут наказаны по всей строгости закона. Я считаю, что это произойдет в ближайшее время. Я готов продолжать политическую борьбу, никто не сможет сломить мой дух и мою решимость”.

Отметим, что сегодня Апелляционный суд Армении принял решение об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Ранее тот же суд пересмотрел решение суда первой инстанции об аресте Кочаряна и выпустил его на свободу, исходя из того факта, что второй президент пользуется конституционной неприкосновенностью.

Однако, по иску Генпрокуратуры Армении, Кассационный суд возвратил дело в Апелляционный суд для дополнительного изучения.