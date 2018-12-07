Пятница, 7 Декабря 2018 17:21

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге на полях саммита СНГ встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщил в беседе с журналистами Пашинян, в ходе разговора с Алиевым был затронут вопрос пленных. "Мы не пришли к консенсусу, но переговоры продолжаться. Да, они предложили обменять "всех на всех", но тут есть проблема. Мы должны обсудить вопрос с властями Арцаха. Мы также поговорили и о прошедших этапах переговоров и т.д.",- сообщил Пашинян.

Отметим, что разговор двух лидеров состоялся во время обеда после неформального саммита СНГ.

В настоящее время в азербайджанском плену находятся три гражданина РА, которых Азербайджан пытается выдать за диверсантов. В заключении в Арцахе также находятся трое граждан АР, которые осуждены за диверсию и убийство.