Пятница, 7 Декабря 2018 16:42

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении принял решение об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.

Отметим, что ранее тот же суд пересмотрел решение суда первой инстанции об аресте Кочаряна и выпустил его на свободу, исходя из того факта, что второй президент пользуется конституционной неприкосновенностью.

Однако, по иску Генпрокуратуры Армении, Кассационный суд возвратил дело в Апелляционный суд для дополнительного изучения.

Сегодня вечером защита Кочаряна выступит с заявлением для прессы.