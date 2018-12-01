Суббота, 1 Декабря 2018 15:45

АрмИнфо.Главным вопросом является судьба Нагорного Карабаха, все остальное является производным от конфликта. Об этом 1 декабря в ходе заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

Отставной дипломат отметил, что официальная позиция Азербайджана заводит в тупик, ведь требованием Баку является возвращение <оккупированных территорий", то есть от 5 до 7 регионов Нагорного Карабаха. Азербайджан, считает дипломат, не готов в обмен на "освобождение территорий" пойти на уступки - на политическое решение, на решение о статусе Нагорного Карабаха. <Создается такое впечатление, что власти АР являются сторонниками неразрешенности данного конфликта", - отметил он. Казимиров также подчеркнул, что отсутствие сдвигов в данном вопросе устраивает руководство Баку в том плане, что позволяет ему демонстрировать напоказ патриотизм через инциденты и отказываться от предложений сопредседателей. В отличие от Азербайджана, официальный Ереван, напротив, всегда шел на поиск компромиссов, при этом, исключая любое силовое урегулирование конфликта.

Сделав небольшой исторический экскурс проблемы, Казимиров подчеркнул, что у данного конфликта есть две особенности. Первая в том, что карабахский конфликт имеет гораздо более длительную предысторию, чем другие подобные конфликты на территории бывшего СССР. Спорное решение о передачи Карабаха в состав Азербайджана, принятое в 1921 году, попытки в дальнейшем пересмотра этого решения и начавшаяся затем перестройка, дали возможность армянам поднять вопрос пересмотра структуры СССР в отношении Карабаха. В результате, конфликт из политического перерос в военный, и война была весьма жестокой с обеих сторон своими последствиями. С 1992 года Россия и некоторое время Иран, стали посредниками в урегулировании, а чуть позже также подключилась Минская группа ОБСЕ.

Второй особенностью конфликта является его необычная конфигурация. "Дело в том, что во всех конфликтах, как правило, присутствуют две стороны, а здесь их три, так как Арцах является одной из сторон и участником конфликта", - подчеркнул дипломат, выразив тем самым важность вовлечения Республики Арцах в качестве стороны к переговорному процессу.