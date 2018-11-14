Среда, 14 Ноября 2018 19:27

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) в Центральную избирательную комиссию представила пропорциональный список кандидатов в депутаты. "РПА настроена весьма воинственно", - заявила в беседе с журналистами представитель партии Карине Ачемян.

Список возглавляют первый вице-председатель РПА, бывший министр обороны Виген Саркисян, вице-спикер распущенного парламента Арпине Ованнисян и Давид Шахназарян. Последний в период правления Левона Тер-Петросяна занимал должность главы Минситерства нацбезопасности РА. За ними следуют Ваграм Багдасарян, Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Менуа Арутюнян и Карине Ачемян.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.