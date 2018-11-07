Среда, 7 Ноября 2018 19:08

АрмИнфо.Общественная организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность по причине повышенного прессинга на ее членов, угроз со стороны различных слоев населения, а также проявляемой дискриминации. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.

Согласно заявлению, все это было вызвано инициативой организации провести в Армении форум ЛГБТ-христан. "Это инициатива была расценена со стороны различных групп и организаций, как попытка осквернения национальных и христианских ценностей, как провокация и предательство. Пользуясь ситуацией некоторые политические деятели и круги, спекулируя вопросом, попытались извлечь политические дивиденды в кануне выборов. Меж тем, ЛГБТ -сообщество внесло большую лепту в дело осуществления революции в Армении. Однако последние события ударили также по их интересам ",- говорится в заявлении.

В связи со сложившейся ситуацией организация обратилась в различные структуры и международные инстанции. Организация от правительства, в частности, требует придерживаться взятых международных обязательств, создать соответствующие гарантии по защите прав сексуальных меньшинств, а также выступить с заявлением, осуждающим сложившуюся атмосферу нетерпимости.

От международных структур организация требует заявления, осуждающего нетерпимость в республике, а также включение Армении в список стран, небезопасных для ЛГБТ_сообщества и организаций, занимающихся их правами. "Новое поколение" также требует не предоставлять въездные визы в США и Европу деятелям, занимающимся антиагитацией против сексуальных меньшинств.

От Полиции организация требует обеспечения безопасности представителей ЛГБТ-сообщества. Она также призывает СМИ не пропагандировать дискриминационную политику. От организаторов акций-протеста она требует не выступать с призывами о насилии, а от общественных организаций - проводить мониторинг по ситуации с правами сексуальных меньшинств.

Отметим, что в середине ноября в Ереване должен был состояться инициированных организацией "Новое поколение" форум ЛГБТ-христиан. Однако под прессингом Церкви, общественно- политических организаций, а также общества, мероприятие было отменено.