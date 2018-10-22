Понедельник, 22 Октября 2018 11:51

АрмИнфо. Мэр Еревана Айк Марутян провел встречу с членом городского совета Бейрута Арамам Маляном, прибывшим в Ереван для участия в празднествах "Эребуни-Ереван 2800".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичной мэрии, Марутян выразил готовность развивать и поднять на новый уровень отношения с Бейрутом.

В свою очередь Малян выразил убеждение, что существует серьезный потенциал для развития взаимодействия между двумя столицами, и заявил о готовности содействовать углублению взаимодействия.

В тот же день Марутян провел встречу с заместителем мэра Марселя Дидье Паракяном. На встрече мэр Еревана высоко оценил уровень взаимодействия, который сложился между Марселем и столицей Армении на протяжении 26 лет, и выразил убеждение, что совместными усилиями удастся в будущем реализовать ряд новых проектов.

Меж тем Паракян заверил, что сделает все от себя зависящее для укрепления взаимодействия между двумя городами.

Мэр Еревана также встретился с заместителем губернатора Санкт-Петербурга Анной Митяниной. Марутян на встрече отметил важность продолжения развития взаимодействия в разных областях городской экономики, предметного сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности реализации проектов по обмену опытом в направлении модернизации поликлиник.

Митянина, в свою очередь выразила убеждение, что Ереван является доверенным партнером северной столицы России.

Зарубежные делегации, прибывшие в Ереван для участия в дне рождении столицы также посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и отдали дань уважения памяти невинных жертв. Делегации также посетили музей-институт Геноцида.