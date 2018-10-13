Суббота, 13 Октября 2018 14:55

АрмИнфо.Директор фонда "Ереван" Ашот Казарян по прежнему не признает себя виновным в предполагаемых хищениях в столичной мэрии и в злоупотреблениях в фонде. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Казарян заявил, что очной ставки с экс-мэром Еревана Тароном Маркаряном не было, и во время следственных мероприятий не возникал вопрос дачи им показаний против него или кого бы то ни было.

Отметим, что Служба национальной безопасности Армении выявила случаи махинаций и злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников мэрии Еревана. В частности, отмечается в сообщении, граждане В.Г. и А.Х. обратились в СНБ с жалобой, сообщив, что за оформление имущества и выдачу разрешения на застройку в мэрии кроме положенных законом выплат с них потребовали перевести крупные суммы на счет фонда "Ереван".

"В процессе подготовки материалов выяснилось, что часть вышеуказанных средств, полученных на руки, не была внесена на счет фонда, а была присвоена", - говорится в сообщении. На основе жалобы в Следственном управлении Службы национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями, по неосторожности приведшее к тяжелым последствиям, а также мошенничество с использованием служебного положения

В связи с этим в рабочих помещениях фонда "Ереван", расположенных в административном здании мэрии Еревана, прошли обыски. Ведутся широкомасштабные оперативно-розыскные работы, направленные на выявление обстоятельств сбора денег с граждан.