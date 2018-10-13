Суббота, 13 Октября 2018 10:11

АрмИнфо. От имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна в его резиденции был дан официальный ужин в честь главы правительства Канады Джастина Трюдо, который прибыл в Ереван с официальным визитом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Пашинян в ходе своего приветственного слова заметил, что в последние дни он постоянно слышит в адрес канадского коллеги выражение <кусочек света>, что полностью соответствует действительности и отражает самое важное стремление современного человека, а именно быть настоящим, быть окруженным настоящими людьми, обладать реальной властью, правительством, которые живут в реальности и понимают реальные проблемы, могут говорить о правде, о действительности.

<Сегодня мы с моим канадским коллегой говорили о том, что сегодня людям больше всего нужно не социальное обеспечение, что также не маловажно, а уважаться со стороны собственных властей, быть услышанным собственными властями. Мы должны быть окружены реальным содержанием, насколько бы трудным и неприятным бы не была реальность>, - сказал Пашинян, оценив встречу с Трюдо как победу правды.

При этом он выразил убеждение, что отношения между странами строятся и больше всего обусловлены отношениями между людьми, и все то, о чем он говорил, характеризует то отношение, которое есть в Армении к Канаде. <В Армении это много обсуждается, и г-н премьер также отметил, что в 1984 году со своим отцом Пьером Трюдо уже был в Армении. И надеюсь, что Джастин Трюдо понимает, что в тот советский период они со своим отцом они были не одни. И в архиве нашей Службы национальной безопасности мы нашли вот эту фотографию. Примечательно то, что поскольку Джастин в то время был в юношеском возрасте, то и не вызвал интерес службы безопасности поэтому не попал в кадры объективов. С удовольствием дарю вам эту фотографию>, - сказал Пашинян. Он также подарил коллеге из Канады носки, подготовленных специального для него со стороны армянских дизайнеров.

В свою очередь Трюдо отметил, что 30 лет назад имел возможность вместе с отцом побывать в Армении, но и сейчас вернулся с большим удовольствием. <Очень рад познакомиться с тем вектором, по которому идет Армения, с ее народом. Сегодня многие страны отступают от демократии, поддаются популистским устремлениям, и в целом ощущается некий регресс. И вы сегодня в Армении твердо и гордо движетесь в правильном направлении, вы ведете к демократии и полагаю, делаете это с гордостью> , - отметил премьер Канады.

Он также выразил убеждение, что премьер Армении прекрасно противостоял вызовам Франкофонии и прекрасно принял мероприятие.