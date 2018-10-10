Среда, 10 Октября 2018 10:51

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении в отношении бизнесмена Самвела Майрапетяна меры пресечения в виде ареста как минимум на два месяца.

Ранее Специальная следственная служба предъявила Майрапетяну обвинение в посредничестве во взяточничестве. "Самвелу Майрапетяну выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (посредничество во взяточничестве)", - сообщила АрмИнфо пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян Тем не менее, по словам адвоката Майреняна - Карена Батикяна, его подзащитный не признает свою вину.

Специальная следственная служба задержала бизнесмена 7 октября. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2. Особую известность он приобрел в период строительства в центре армянской столицы Северного проспекта.