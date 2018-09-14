Пятница, 14 Сентября 2018 17:14

АрмИнфо. Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм 15 16 сентября будет находиться в Армении в рамках фестиваля Comedy Club, который впервые состоится в Ереване.

"Ван Дамм специально прилетит в Армению, чтобы попасть на первые в истории проекта съемки в Ереване. Они пройдут 15 и 16 сентября при поддержке группы компаний "Ташир", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В эти дни в Ереване будут находится также российские звезды - Ольга Бузова, Елена Летучая, Арарат Кещян, Наталья Еприкян, DJ Smash, дизайнер Ваан Хачатрян и ресторатор Гаяне Бреиова.

"Я очень люблю Армению, а Шарль Азнавур - мой хороший друг и любимый певец с самого детства. Поэтому мне вдвойне приятно, что я не просто стану гостем одного из самых популярных комедийных шоу в России, но и смогу проникнуться духом этой прекрасной страны", - цитируют Ван Дамма организаторы фестиваля.

Резиденты юмористического шоу выступят в Ереване в рамках фестиваля Comedy Club, который впервые пройдет в Армении 15 и 16 сентября. В нем примут участие Павел Воля, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиас, Андрей Скороходин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Марина Кравец и другие.