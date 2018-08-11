Суббота, 11 Августа 2018 22:13

АрмИнфо. Американский конгрессмен Тед Лью призвал президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, откликнувшись на решение Трампа повысить таможенные пошлины на импорт алюминия и стали из Турции.

Тед Лью отметил, что он согласен с президентом относительно решения увеличить пошлины для Турции. "Турция стремится к авторитаризму и становится все более антиамериканской. Многие из нас также настаивали на признании Геноцида армян. Я призываю Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты",- написал он.