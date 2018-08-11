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АрмИнфо. В Армении должна быть искоренена практика победы на выборах посредством подкупа избирателей. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 11 августа во время встречи с жителями Иджевана.
По словам премьера, все те, кто покупает голоса избирателей в Армении, будут пойманы и осуждены. "Потом не говорите, что это политическое преследование. Всех поймают и привлекут к суду", - заявил он.
Как считает Пашинян, все те, кто покупает выборы за деньги, должны быть вообще изгнаны из политики. "Продавая свой голос за деньги, за кило риса, вы уполномочиваете этих людей грабить вас.
Не позволяйте грабить вас, зарабатывать на вас, потом тратить эти деньги на фейки в Фейсбуке. Живые их не защищают, только фейки и те, на кого у них компромат", - заявил Пашинян, обращаясь к народу.
|С октября 2018 года в Армении будет внедрена школьная система абонементов для бесплатного посещения культурных учреждений
|Конгрессмен призвал президента США перестать игнорировать исторические факты и признать Геноцид армян
|Никол Пашинян предупредил глав общин: без эффективной работы, не будет желаемой поддержки
|Никол Пашинян: За избирательную взятку будем ловить и сажать. Потом не говорите, что это политическое преследование
|Давид Тоноян: Соглашение о поставках российского вооружения в рамках кредита в $100 млн будет выполнено
|Пашинян: Айк Марутян - прекрасная кандидатура на пост мэра Еревана
|Партия "Наследие" призывает власти Армении оправдать Шанта Арутюняна
|Таджикистан поддерживает позицию Азербайджана по Карабахскому конфликту
|Директору клуба "Варда" предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека
|Никол Пашинян: Наша команда создаст возможность, чтобы народ благоустраивал свою страну
|Первый вице-премьер Армении и посол Японии в РА обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Москву
|Прекращены депутатские полномочия Вардана Бостанджяна от фракции "Царукян"
|Адвокаты Манвела Григоряна подали кассационную жалобу
|Следственный орган обратился в суд с ходатайством взять под арест брата бывшего премьера Армении
|Сестра депутата Самвела Фарманяна обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах - она объявлена в розыск
|Украденная в России картина Айвазовского оказалась в распоряжении семьи бывшего президента Армении - следствие выясняет
|"Наследие" примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана
|В Арцахе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере нацбезопасности
|Адвокат Юрия Хачатурова просит апелляционный суд отменить решение суда первой инстанции об аресте
|Решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна будет обнародовано 13 августа
|Пашинян: Быть рядом с инвестором - единственно верный путь содействия развитию приграничных общин
|В Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые изменения
|Никол Пашинян призвал российских коллег адаптироваться к новой ситуации в Армении
|В правительстве Армении обсуждили финансируемые USAID проекты
|Совет попечителей фонда страхования военнослужащих пересмотрел сроки обеспечения компенсаций
|ACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергии
|В Апелляционном уголовном суде Еревана стартовало рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения Роберту Кочаряну
|Никол Пашинян: Мы не намерены и далее терпеть грабеж со стороны чиновников
|В офисе Beeline состоялась встреча с организаторами Summer Business School 2018
|Осужденный ранее в США новый зампредседателя Комитета госдоходов все же распрощался с должностью
|СНБ Армении и посольство Соединенного Королевства в РА договорились углубить сотрудничество правоохранительных органов двух стран
|Власти Армении обратились во Всемирный банк за содействием в вопросе возвращения в страну незаконно вывезенного капитала
|Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на арест Роберта Кочаряна продолжится сегодня
|СНБ Армении возбудила уголовное дело в связи с поставками в Министерстве обороны республики
|Банк ВТБ (Армения) назначил именную стипендию лучшему студенту Ванадзорского госуниверситета
|Посол ИРИ: Армения, будучи единственной христианской страной - соседом Ирана, является его самым дружественным и верным партнером
|Глава ССС: В основу обвинения Армена Геворкяна не были положены публикации в Викиликс
|Глава ССС: Рассекретить строго секретный приказ №0038 в полном объёме - прерогатива Министерства обороны Армении
|Пашинян заявил о реформах в госаппарате
|Экс-премьеру Армении не предъявлено обвинение в рамках дела 1 марта
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Министерство науки и образования Армении и Корпус мира США подписали меморандум о развитии английского языка в РА
|На Площади Республики в Ереване неизвестный пригвоздил себя к одной из скамеек
|Омбудсмен Армении: Государство обязано обеспечить равные права и безопасность представителей ЛГБТ сообщества
|Ванецян: Есть подозрение, что оружие, найденное у Абрамянов, могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года
|Глава ССС настаивает: Роберт Кочарян должен содержаться под стражей
|Список бенефициаров закона <О 1000 драмах> будет расширен
|Пашинян: принцип действия правительства состоит в том, чтобы в первую очередь не мешать бизнесу
|Госкомитет кадастра недвижимости возглавит Сархат Петросян
|СНБ Армении задержала братa экс-премьера РА по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов
|За полтора года в Армении незаконно вырублено 28 тыс. деревьев; ущерб оценен в 2.2 млрд. драмов
|Министр транспорта и связи Армении не исключает возобновления эксплуатации южноосетинской дороги до конца года
|Армения и Великобритания заинтересованы в развитии сотрудничества в в сфере здравоохранения
|СНБ провела обыск в доме экс-премьера Армении
|<Союз армян России> поддержит кандидатуру Сергея Собянина на выборах мэра Москвы
|Президент Ливана посетит Армению в рамках саммита Франкофонии
|Мэрия Еревана оштрафовала компанию "Санитек" в размере 12 млн драмов
|Осипян: В вопросе нейтрализации влияния дворовых авторитетов на выборы полицейские должны действовать уверенно и смело
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