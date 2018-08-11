Суббота, 11 Августа 2018 18:41

АрмИнфо. В Армении должна быть искоренена практика победы на выборах посредством подкупа избирателей. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 11 августа во время встречи с жителями Иджевана.

По словам премьера, все те, кто покупает голоса избирателей в Армении, будут пойманы и осуждены. "Потом не говорите, что это политическое преследование. Всех поймают и привлекут к суду", - заявил он.

Как считает Пашинян, все те, кто покупает выборы за деньги, должны быть вообще изгнаны из политики. "Продавая свой голос за деньги, за кило риса, вы уполномочиваете этих людей грабить вас.

Не позволяйте грабить вас, зарабатывать на вас, потом тратить эти деньги на фейки в Фейсбуке. Живые их не защищают, только фейки и те, на кого у них компромат", - заявил Пашинян, обращаясь к народу.