Суббота, 11 Августа 2018 13:12

АрмИнфо. "С мая каждый месяц в Армению приезжает больше людей, чем покидает ее. Давайте не только сохраним этот темп, но и удвоим, утроим его. Нам некуда идти с нашей родины, мы должны вернуть в Армению тех, кто уехал, потому что нет лучшего места в мире, чем Республика Армения.

Республика Армения - это место, где люди свободны, горды, достойны и счастливы", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области РА. Глава правительства провел встречи с жителями Берда, Айгеовита, Воскепара и Ноемберяна, коснулся существующих в стране проблем и шагов исполнительной власти по их решению, ответил на ряд волнующих граждан вопросов.

Как отметил премьер, он рад, видеть улыбки на лицах сограждан. "Это самое главное. Я пришел сказать вам, почему я уверен, что все проблемы нашей страны будут решены, почему я уверен, что наша страна будет счастлива, свободна и сильна? Мы нашли ключ к решению всех проблем. Что это за ключ? Знаете, уже более 20 лет народ в Армении хотел политических перемен, и эти изменения не происходили. Наступил 2018 год, и эти изменения произошли. Мы решили одну проблему, которую 23-24 года считали неразрешимой, считалось, что это невозможно, что этого не может произойти. Почему эта проблема не решалась более 20 лет, и что произошло, что эта проблема решилась? В течение предыдущих 20-24 лет граждане Армении считали, что политические изменения должен сделать тот или иной лидер оппозиции, и каждый раз, когда не происходило изменения, обижались на лидера, разочаровывались в нем. Изменения произошли тогда, когда большинство граждан Армении и большинство армянского народа поняли, что революция не должна совершаться одним лидером, а революцию должны сделать они сами, каждый из них должен считать себя лидером революции",- сказал Никол

Пашинян, добавив, что он говорит все это не для того, чтобы оценить события последних трех месяцев, а чтобы показать всем ключ к решению проблем в стране. Премьер напомнил, что в течение всей революции он ни разу не говорил о том, что он или его политическая команда совершат революцию. "Я сказал, что мы создадим возможность для людей решить, хотят ли они жить в той Армении или в новой Армении. Почему мы все живем в новой Армении? Не потому, что я или наша политическая команда так решили, а потому, что вы так решили. Изменилось то, что вы поняли, что все решаете вы сами. Никто не должен сомневаться в том, что правительство выполнит свою работу полностью, но важно, чтобы каждый из нас воспринимал, что он сам все решает. Наша команда создаст возможность, чтобы люди благоустраивали свою родину. У нас будет действительно сильное государство тогда, когда каждый из нас выполнит свое дело, если каждый из нас поймет, что если наша страна была в плохом состоянии, то каждый из нас делал что-то не так. Я убежден, что работа, которую мы начали вместе, должна быть продолжена вместе", - сказал премьер- министр. Никол Пашинян заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для наших соотечественников, в том числе проживающих за рубежом предпринимателей. Он призвал их приехать на родину и

развивать страну. Глава правительства призвал тех, кто живет за границей и высылает своим родственникам деньги "заменить философию благотворительности логикой работы". "Я знаю, что сегодня возможности ограничены, есть много проблем, которые не решены, но хочу попросить об одном - преодолейте логику пессимизма, не верьте никому, кто скажет, что не получилось, страна не будет хорошей и все ложь. Будьте уверены, все правильно и верно, то, что вы видите, это реальность. Реальность заключается в том, что вы победили, и реальность заключается в том, что вы победите, и реальность заключается в том, что вы должны жить на своей родине как гордый, достойный и счастливый гражданин", - сказал премьер. Говоря о 100-дневной деятельности правительства, премьер-министр отметил, что в этот период велась жестокая борьба с коррупцией, которая будет продолжаться аналогичным образом. Глава правительства подчеркнул, что за короткий период тарифы на электроэнергию и газ для необеспеченных семей снизились, в результате борьбы с монополиями снизились цены на ряд товаров. В результате изменений в накопительной пенсионной системе были увеличены зарплаты 207 тыс граждан, прощены все штрафы и взыскания по кредитам сельчан, процентные ставки по ипотечным кредитам снизились и т.д. Никол Пашинян также встретился с главами общин Бердского и Ноемберянского регионов. Они представили различные вопросы, связанные с дорожным строительством, межобщинным транспортом, расширением общин и решением неотложных проблем. Были также обсуждены вопросы, связанные с кадровой политикой правительства, обеспечением безопасных дорог, субсидированием сельского хозяйства, активизацией культурной жизни в регионах, оптимизацией государственной системы, увеличением государственных доходов и привлечением инвестиций. Главе правительства в Воскепаре была представлена программа газификации общины, которая была реализована на средства местного мецената. Никол Пашинян поблагодарил его за проделанную работу.