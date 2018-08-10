Пятница, 10 Августа 2018 13:02

АрмИнфо. Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обратился к руководству Всемирного банка (ВБ) за содействием в вопросе возвращения в страну незаконно вывезенного капитала. Об этом Мирзоян сообщил на своей странице в Facebook.

"Не секрет, что в коррумпированных обществах средства, накопленные посредством коррупции, присвоения общественных сумм и иными незаконными путями зачастую вывозятся из данной страны и переводятся в другие государства для поиска сравнительно более спокойного и надежного убежища. Чтобы покончить с этой порочной практикой и восстановить разграбленную общественную собственность Всемирный банк и UNODC (Управление ООН по наркотикам и преступности) создали инструмент Stolen Asset Recovery Initiative.

Для начала процесса идентификации и возвращения разграбленного в стране и вывезенного за рубеж имущества я обратился с письмом к руководству Всемирного банка, чтобы получить консультационное и техническое содействие Stolen Asset Recovery Initiative", - написал Арарат Мирзоян.