Понедельник, 6 Августа 2018 18:24

АрмИнфо.Делегация ОАО <Российские железные дороги> во главе с первым заместителем генерального директора компании Александром Мишариным приняла участие в мероприятиях, посвященных десятилетию образования ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, сообщает пресс-центр холдинга.

Делегация компании посетила Центр транспортных услуг и Дорожный центр управления перевозками ЗАО <ЮКЖД>, также состоялась встреча с ветеранами-железнодорожниками. В рамках визита также состоялись встречи Александра Мишарина с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном и министром транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ашотом Акопяном.

С 2008 года функцию управления Армянской железной дорогой осуществляет ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> - специально созданное в Армении 100%-ное дочернее общество ОАО <РЖД>. В сентябре 2007 года правительство Армении объявило конкурс на концессионное управление железной дорогой, приглашения об участии были направлены железнодорожным компаниям 40 стран. Техническое и финансовое предложения ОАО <РЖД> получили высокую оценку армянской стороны, и российская компания была объявлена победителем тендера.

В феврале 2008 года в Ереване был подписан договор о концессионном управлении сроком 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. По концессионному договору общий объем инвестиций ЗАО <ЮКЖД> в 2008-2038 гг. должен составить 175,9 млрд. драм (ориентировочно 570 млн долларов США на момент подписания). Фактически за период 2008-2017 гг. концессионер произвел модернизацию инфраструктуры и подвижного состава на 110,07 млрд. драм, или на 100% от запланированного на 10 лет объема инвестиций.

По версии самой компании, инвестиции в модернизацию железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава позволили значительно улучшить качество предоставляемых услуг и эффективность работы. За 10 лет оборот грузового вагона ускорился на 48%, средний вес грузового поезда увеличился на 34%, а производительность труда возросла на 46%. Для удобства грузоотправителей в 2011 году был создан Центр транспортных услуг, ставший единым центром по работе с клиентами. Компания предлагает услуги по перевозке грузов из Армении в Россию, страны ЕАЭС и обратно по сквозной тарифной ставке с привлечением парома, курсирующего по маршруту Порт Кавказ - Поти. Как сообщает компания, за прошедшее время специалисты ЮКЖД отремонтировали 468 км пути, 52 переезда, свыше 412 км контактной сети и 48 подстанций, восстановили 9 тяговых подстанций, реконструировали около 40 мостов, в том числе старейший и крупнейший Заманлинский железнодорожный мост.

Также отмечается, что в развитии пассажирских перевозок большое внимание уделяется внедрению новых сервисов, обновлению инфраструктуры и сокращению времени следования поездов в пути. В текущем году в эксплуатацию сдан новый электропоезд российского производства ЭП2Д, который обслуживает маршрут Ереван - Гюмри и следует почти на час быстрее по сравнению с обычным составом. Осуществлен ремонт зданий вокзалов в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, 48 зданий и сооружений пассажирского комплекса. Завершена реконструкция комплекса локомотивного и вагонного депо в Ереване и Гюмри, новое оборудование позволило повысить качество работ и снизить эксплуатационные издержки.

Согласно статистики ЮКЖД, по итогам первого полугодия 2018 года объем перевозок грузов на ЮКЖД составил 1,4 млн тонн, что на 7% выше по сравнению с январем-июнем 2017 года, грузооборот Армянской железной дорогой превысил 357,9 тыс. ткм, что на 2% больше, чем год назад. Перевозки пассажиров увеличились на 7,5% до 159,6 тыс. пассажиров, пассажирооборот превысил 15,9 млн пассажиро-км, по сравнению с первым полугодием 2017 года прирост составил 11%.

Между тем, сильным диссонансом официальным цифрам и успехам ЮКЖД прозвучало в СМИ Армении письмо группы бывших и действующих сотрудников ЮКЖД к премьер-министру Армении по поводу реального состояния дел в компании. В письме, распространенном среди СМИ Армении, отмечается, что цифры и отчеты, которые публикует компания, не отвечают реальному состоянию дел. В письме говорится, что за эти годы ЮКЖД закрыло 9 железнодорожных станций, распродало оборудование, сократило множество рабочих мест, что является, по их мнению, грубым нарушением условий концессионного управления. В письме говорится также о том, что львиная доля электровозов и вагонов, в том числе пассажирских, которые эксплуатирует компания, относятся к выпуску 60-х, 70-х годов прошлого века, и лишь периодически подкрашивается, подвергаясь косметическому ремонту по баснословным ценам и совершенно не отвечает современным требованиям перевозки пассажиров. За 10 лет концессионного управления, ЮКЖД пополнилось лишь одним 2-х вагонным составом. Эта электричка, ныне курсирующая между Ереваном и Гюмри, как отмечается в письме, обошлась компании в 2.5 млн долларов США, тогда как, по оценке авторов письма, ее реальная стоимость составляет порядка 0.5 млн долларов. Авторы письма обвиняют руководство ЮКЖД в многочисленных коррупционных схемах и надеются, что правоохранительные органы страны сумеют навести порядок и в этой сфере.

По мнению независимых аналитиков, не исключено, что подобные рассылаемые по СМИ Армении письма от имени недовольных или обиженных компаниями бывших и нынешних сотрудников, могут преследовать определенную политическую цель дискредитации работы российских инвесторов в Армении. Тем не менее, они отмечают, что факты раздутых объемов инвестиций в модернизацию железнодорожной инфраструктуры Армении могут иметь место и сегодня, так как именно за это и за злоупотребление стоимостью контрактов был уволен один из предыдущих руководителей ЮКЖД. Дело в том, что граждане Армении и многочисленные туристы не без оснований крайне недовольны состоянием пассажирских поездов советского образца, курсирующих в жаркие месяцы летних отпусков между Арменией и Грузией, в которых нет не то что кондиционеров, но и нормальной системы вентиляции. Все такие поезда уже давно списаны на металлолом в самой России. Достаточно также взглянуть на действующие пассажирские станции в зонах массового отдыха у береговой линии озера Севан, такие как Шоржа (на фото), которые оставляют впечатление зданий послевоенной разрухи.