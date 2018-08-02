Четверг, 2 Августа 2018 21:04

АрмИнфо. Вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян 2-го августа принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт. Стороны обсудили перспективы расширения армяно-британского экономического сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства, Григорян подчеркнул важность последовательного развития армяно-британских отношений. Деятельность британских компаний в Армении, по его словам, важна не только с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, но и формирования удовлетворяющих правительство бизнес среды и правил. По мнению вице-премьера, соответствующее международным стандартам поведение одного институционального инвестора формирует вокруг себя множество положительных явлений.

Посол, со своей стороны, представила ряд программ, осуществляемых посольством для стимулирования армяно-британских бизнес связей. Как указала дипломат, программы, с одной стороны, содействуют реализации реформ, с другой - информируют британских инвесторов о перспективах основания бизнеса в Армении и возможных сопутствующих рисках.