Четверг, 2 Августа 2018 12:01

АрмИнфо. Глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян считает глупостью муссируемыев СМИ слухи о возможных «угрозах» бархатной революции в связи с его связью с Фондом «Сороса».

Как заявил Хачатрян в беседе с журналистами, его родной брат - Давид Хачатрян действительно руководит армянским Фондом Сороса. «Что касается остальной части муссируемой информации, то не стану комментировать глупости»,- указал он.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Давид Хачатрян является братом Сасуна Хачатряна- главы ССС. В связи с этим указывалась прямая связь с Фондом Сороса и бархатной революцией, намекая на возможное спонсирование последних развитий в РА

