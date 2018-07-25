Среда, 25 Июля 2018 16:34

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассеял кривотолки в СМИ и соцсетях относительно того, почему на заседание Межправсовета ЕАЭС на уровне глав правительств в Санкт-Петербург едет он, а не первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

Как написал на своей страничке в Facebook Пашинян, 26-27 июля он с рабочим визитом будет находиться в Санкт-Петербурге для участия в

заседании Межправсовета ЕАЭС. Он подчеркнул, что решил лично участвовать в заседании, чтобы не создавать проблем в работе Евразийского союза. Как отмечает Пашинян, правовые регулирования работы Межправительственного совета ЕАЭС еще не приведены в соответствие с новой Конституцией Армении, согласно которой премьер по рангу является руководителем страны, а первый вице-премьер имеет статус главы кабмина стран с президентской формой правления.

"Если я не приму участия в работе Совета премьер-министров, решения не могут быть приняты. Но еще во время "бархатной революции" я заявлял, что наша цель не состоит в том, чтобы парализовать работу ЕАЭС, а, наоборот, сделать ее более эффективной нашим участием в этой организации. Поэтому я принял решение отправиться в Санкт-Петербург",

- объяснил премьер.

Меж тем, после конституционных изменений в РА премьер-министр, как руководитель государства, вовлечен в работу Высшего экономического совета ЕАЭС - в формате руководителей стран, этот вопрос решен де-юре. А на премьерском уровне в заседаниях должен был принимать участие первый вице-премьер. Однако, согласно муссируемой в СМИ информации, сторона-организатор высказалась за участие в мероприятии премьера Армении, как главы кабмина, поскольку и другие страны ЕАЭС участвуют в заседании на уровне глав правительств.

В северной столице 26-27 июля под председательством российского премьера Дмитрия Медведева состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. В нем примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Главы правительств государств-участников Евразийского экономического союза обсудят вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования

нормативно-правовой базы ЕАЭС