Четверг, 19 Июля 2018 17:38

АрмИнфо. "Кадровых погромов" в Следственном комитете Армении не будет. Об этом заявил корреспонденту АрмИнфо новоназначенный глава ведомства Айк Григорян. Как указал глава Комитета, он будет добиваться качественных перемен в СК на личном примере.

По его словам, для него само явление кадровой чистки является неприемлемым. Он не ставит задачу "очистить" Следственный комитет от старых кадров. На основе полугодичных результатов Григорян сделает выводы относительно работы конкретного подразделения и сотрудника.

В целом, как указал Айк Григорян, каждый следователь, сотрудник Комитета будет оцениваться по 3-м основным критериям: преданность своей работе, профессионализм и неподкупность. "Ни по каким другим критериям я не собираюсь ориентироваться в вопросе кадров", - заявил он.

Вместе с тем, как считает глава СК, организация работы и управление персоналом должно осуществляться на основе следующих принципов - личный пример руководителя, забота о персонале и "строго справедливое наказание" за допущенную ошибку.

Что касается освобождении Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника главного управления по расследованию особо важных дел спустя несколько дней после назначения нового главы ведомства, то по словам Григоряна, Арутюнян ушел с поста по собственному желанию. На сегодня других сотрудников СК, пожелавших покинуть Комитет, нет.

Напомним, что прежний глава СК и бывший генпрокурор Агван Овсепян после "бархатной революции" заявлял, что не собирается подавать в отставку. Тем не менее, 11 июня 2018 года Агван Овсепян сообщил о решении подать в отставку. 10 июля был назначен новый глава ведомства Айк Григорян, который с 14.01.2015 -10.07.2018 гг. занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РА, начальника Главного военного следственного Управления СК РА. 17 июля Никол Пашинян подписал указ об освобождении Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника главного управления по расследованию особо важных дел. Арутюнян в 2008-2011 годах возглавлял следственную группу по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.