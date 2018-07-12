Четверг, 12 Июля 2018 20:25

АрмИнфо. Армения продолжит участвовать в международных миротворческих миссиях НАТО, в частности в Афганистане. Об этом 12 июля, выступая в НАТО на встрече руководителей стран, способствующих миротворческой миссии "Решительное содействие" в Афганистане, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства РА, с 2010 года Армения содействовала действиям НАТО по установлению мира в Афганистане. "Мы также ценим эффективное сотрудничество с Германией, что является лучшим примером сотрудничества между страной-членом НАТО и страной- партнером",-сказал Н.Пашинян. По его словам, Армения готова продолжить участвовать в миротворческой миссии в составе до 130 военнослужащих. "Мы заявляли также о нашей готовности участвовать в миссии НАТО "Стабильное партнерство", которое заменит миссию "Стабильное содействие". Армения продолжит способствовать установлению мира и стабильности в Афганистане", - отметил Н.Пашинян. "Всех нас объединяет сильная вера и готовность принести мир, безопасность и стабильность дружественному народу Афганистана", - подчеркнул глава армянского правительства, добавив, что Ереван высоко оценивает усилия афганского правительства по повышению уровня государственного строительства и безопасности, что было бы невозможно без преданности афганского народа, армии и сил безопасности. Однако предстоит еще многое сделать, чтобы сделать процесс необратимым. Для мирного процесса необходим конструктивный подход и обсуждение позиций всех сторон. Следовательно, мы должны объединить усилия международного сообщества исключительно для достижения мирного урегулирования, что имеет первостепенное значение для европейской безопасности в целом.

Премьер подчеркнул, что Армения будет продолжать оказывать содействие международным усилиям по укреплению стабильности и безопасности.

Мир и безопасность, по его словам, имеют крайне важное значение для устойчивого развития, демократии и свободной рыночной экономики.

Недавно в Армении произошли резкие изменения в целях во имя построения демократического будущего. Победа бархатной революции,

продолжил армянский премьер, явилась проявлением зрелости армянского общества, его приверженности правам человека и основным свободам.