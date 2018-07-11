Среда, 11 Июля 2018 11:55

АрмИнфо. При новом правительстве Армении не должны строиться дороги сомнительного качества. Об этом накануне на совещании, посвященном вопросам и проблемам строительства автомобильной магистрали "Север-Юг", заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, необходимо понять, что было сделано до сих пор в контексте реализации проекта, какова ситуация, какие существуют проблемы, как правительство представляет себе продолжение проекта с точки зрения финансирования и реализации. Премьер констатировал, что проект "Север-Юг" является крупнейшим проектом в истории третьей республики, особенно с точки зрения финансового бремени и роста государственного долга. "К сожалению, с самого начала реализации проекта мы больше слышим о проблемах, чем об их решениях, и наша задача - понять причины такой ситуации, а также найти решения. Я также поговорил на эту тему с представителями правоохранительных органов Армении и думаю, что они также должны быть заинтересованы в этой ситуации. В средствах массовой информации, в том числе, официальных органов, поступает информация, которая дает повод для беспокойства и озабоченности. Нам нужно понять, насколько эти беспокойства уместны, может ли это беспокойство иметь гражданско-правовые или уголовно-правовые последствия", - сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Согласно источнику, руководители проекта доложили главе правительства о проблемах, которые возникли на уже сданных в

эксплуатацию участках дороги, выявленных недостатках, возмещении ущерба, деятельности организаций- подрядчиков, текущих строительных работах. Были затронуты также вопросы продолжения проекта и возможностей проведения строительных работ на разных участках.

Премьер-министр Пашинян дал конкретные поручения ответственным лицам и отметил важность исключения в ходе дальнейшей реализации проекта проблем, связанных с качеством работ. "Должно быть гарантировано высокое качество дорожного строительства", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван-Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, в начале текущего года образовались ямы, а на ряде участков - трещины. Договор на обслуживание со строительной компанией испанской "Corsan Corviam", отвечающей за 1-й и 2-й транши инвестиционной программы, не завершен, в связи с чем Минтранс потребовал восстановления данных участков дорог. Испанская компания в дорожном строительстве в Армении "прославилась" давно. Именно "Corsan Corviam" летом 2016 года экс-глава правительства Овик Абрамян назвал настоящим злом для автомагистрали "Север - Юг". Абрамян заявил о финансовых проблемах испанской компании и о том, что Араратская дорога также до сих пор "в проблемах и сделана некачественно".

Не лучше ситуация и на участке дороги Талин-Ладжик, которую строит китайская компания Sinohydro Corporation. По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, в действиях компании имеются коррупционные риски, на

которые необходимо обратить особое внимание в процессе исследований. Между тем, осуществляющая строительные работы на участке дороги Талин

- Ланджик китайская компания под свою ответственность без тестирования качества выполненных работ осуществила бетонирование полотна длиной в 1200 метров, в то время как для тестирования необходимо было забетонировать 300 метров. В этой связи, по требованию Минтранса РА работы были приостановлены до получения результатов лабораторной экспертизы. Если результаты экспертизы не будут соответствовать установленным стандартам, китайская компания должна демонтировать дорогу и снова начать заливку бетона. Нарушения также зафиксированы при проведении земляных работ.

Да и с финансовой точки зрения проект оказался затратным. В 2018 году на продолжение программы строительства транспортного коридора "Север-Юг" предусмотрено направить $47 млн. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, еще 2,8 млрд драмов предусмотрено получить в виде гранта от Европейского инвестиционного банка. Основной фронт работ в текущем году развернулся на 84 км автомобильной трассы, на которой предусмотрено уложить бетона на 40-45 км. Работы, в частности, будут проводиться на участке автодороги от городов Аштарак до Гюмри. В результате, дорога с 2-х полос расширится до 4-х, а вместо асфальта будет уложен бетон. По текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд., поскольку только ее южный участок между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке, обойдется в $1,5 млрд. Между тем, пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше - $962 млн. На сегодня потрачено $150,3 млн долларов и 23,14 млн евро. На данный момент построен и модернизированн лишь участок в 31 км, на что было потрачено $70 млн.

Остальная сумма была направлена на осуществление земляных работы на участке Аштарак- Талин и Талин- Гюмри. Также были проведены работы по бетонированию дороги в 11 км. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году. Уже сегодня официально заявлено, что сроки отодвигаются на более чем 2 года.

По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза. Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.