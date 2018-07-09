Понедельник, 9 Июля 2018 14:42

АрмИнфо.Отделение кусочков религиозных реликвий является довольно распространенной практикой во всем христианском мире. Об этом на пресс-конференции 9 июля заявил религиовед Вардан Хачатрян, касаясь вызвавшего в обществе резонанс сообщения о том, что часть Копья судьбы, хранящегося в первопрестольном св.Эчмиадзине, отрезана и передана в дар мэру Санкт-Петербурга.

Он отметил, что не только в Армении, но и во всем мире самые дорогие христианские реликвии делились на части. То же самое случилось с копьем, главное, что реликвия от этого не пострадала.

Касаясь последних акций протеста против Католикоса всех армян Гарегина Второго, Хачатрян заявил, что эти процессы, могут привести к "рестарту" духовной жизни, однако, следует найти такой подход, который будет удовлетворительным для всех сторон, но самое главное, решения должны исходить из интересов армянского народа. "Конечно, в церкви должны быть произведены некоторые изменения, и очевидно, что решения не могут удовлетворить все стороны. Ведь подобный процесс может иметь и оборотную сторону, он может привести к расколу армянского народа, кроме того это может перерасти в крупный международный скандал", - заявил Хачатрян.

Также религиовед отметил, что обществу нужно понять и четко разделить политические процессы от церковных дел. "Церковь не должна быть вовлечена в политическую жизнь страны и ставить церковь и власть на одну плоскость неприемлемо", - подчеркнул Хачатрян.

Религиовед отметил, что наилучшим выходом из ситуации является поведение реформ в церкви. При этом он заявил, что основания для отставки Гарегина Второго, выдвигаемые участниками акций протеста, крайне неубедительны. "В частности, протестующие заявляют, что Гарегин Второй был избран посредством взяток, ничего подобного не имело место быть", - заявил религиовед.

Касаясь ситуации сложившейся в Константинопольской епархии ААЦ, где никак не могут избавиться от местоблюстителя Арама Атешяна, несмотря на недовольство им армянской общины, Хачатрян заметил, что за Атешяном стоят власти Турции, и решить этот вопрос, крайне проблематично. Более того, по словам религиоведа, это может привести к крупнейшему конфликту внутри Армянской церкви.

Отметим, что в Армении на протяжении нескольких недель проходят митинги с требованием отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. В частности, митингующие утверждали, что из хранилища эчмиадзинксого музея были проданы ценные экспонаты, в частности, мощи святых и святое копье. В свою очередь представители церкви заявили, что копье не было продано, все дело в том, что от него отрезали кусочек и подарили мэру одного из российских городов. В подтверждение своих слов 7 июля копье было вынесено из хранилища и показано верующим. Однако, сразу же возникли разговоры, относительно подлинности вынесенного копья.

Напомним, что величайшая христианская реликвия - легендарное копье легионера Гая Кассия, которым тот пронзил подреберье Иисуса Христа, находится в Армении. Новейшие исследования, которые провели специалисты из Великобритании, подтвердили, что именно оно является подлинным. Другие подобные реликвии - лишь поздние копии.