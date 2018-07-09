Понедельник, 9 Июля 2018 13:31

АрмИнфо. Пассажиры рейса Астана-Ереван оказались в <плену> у авиакомпании <Скат>. Вот уже более 15 часов пассажиры рейса находятся в зоне вылета международного аэропорта <Нурсултан Назарбаев>. Рейс, который согласно расписанию должен был вылететь еще 8 июля в 23:30 часов по казахстанскому времени до сих пор не отправлен.

Как передает специальный корреспондент АрмИнфо из астанинского аэропорта, всё еще не понятно, когда будет предоставлен борт для совершения рейса. Примечательно, что представители компании первые три часа вообще не давали никакой информации, а позже так и не смогли дать внятного ответа, когда разрешится сложившаяся ситуация.

Несмотря на постоянный перенос времени вылета, авиакомпания не предоставила пассажирам гостиничные номера, как это предполагается в данной ситуации. Стоит отметить, что среди пассажиров много малолетних детей, стариков, инвалидов, которые не в состоянии находиться столько времени без сна и надлежащих условий. Посол Армении в Казахстане Ара Саакян уже направил официальное письмо председателю Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК Ластаеву Талгату, в котором привлек внимание ведомства к недопустимости подобной ситуации. Он также отметил, что вот уже несколько месяцев авиакомпания <Скат> постоянно, под разными предлогами, осуществляет рейс Астана-Ереван-Астана через Актобу, что доставляет множество хлопот пассажирам. Посол выразил надежду, что данная ситуация разрешиться как можно скорее и более не повторится.