Понедельник, 25 Июня 2018 18:36

АрмИнфо. Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Сашик Саргсян подвергнут приводу Полицией Армении. Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо замначальника управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян, Сашик Саргсян задержан полицейскими по подозрению в незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что Комитет государственных доходов (КГД) Армении провел обыски в ООО "ДЖЛДЖ Проект компании" и в офисе благотворительного фонда "Пюник", руководителем которого является другой родной брат бывшего президента Левон Саргсян. В результате деятельности организации, размер причиненного государству ущерба составляет 300 миллионов драмов.

Отметим, что Сашик Саргсян известен в Армении как "господин 50 %". Его основным бизнесом являлось вымогательство у предпринимателей половины доли тех или иных компаний под личиной "политического крышевания".

Согласно официальной информации, вечером Сашик Саргсян был отпущен.

Видео задержания - https://www.facebook.com/sargis.aleksanyan/videos/1673507142778830/