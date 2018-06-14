Четверг, 14 Июня 2018 18:22

АрмИнфо. На заседании Коллегии Генеральной прокуратуры Армении генпрокурор Артур Давтян в числе остальных поставил акцент на возобновлении нераскрытых прекращенных дел по громким убийствам и коррупционным преступлениям.

Было поручено, в частности, принять меры по возобновлению дел, находящихся в ведении Службы национальной безопасности, Специальной следственной службы и Следственного комитета. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость приложения дополнительных усилий для раскрытия дела 1 марта 2008 года.

С целью повышения эффективности расследования на основе нового закона о Прокуратуре была сформирована прокурорская группа по осуществлению надзора за следствием, следственным органам были даны инструкции по оперативно- разведывательной работе.

Было дано поручение также возобновить дело по факту убийства бывшего заместителя начальника полиции РА Геворга Мереяна.

В ходе заседания акцент был поставлен а на повышении раскрываемости коррупционных преступлений.